이찬진 금감원장 "상호금융, 내부통제 개선필요"

19일 상호금융 중앙회장 간담회

횡령·부당대출 막는 내부통제 강화

부실 PF 정리해 건전성 회복 지도

이찬진 금융감독원장은 19일 서울 중구 농협중앙회에서 상호금융 중앙회장들과 간담회를 열고 횡령·부당대출 등 금융사고를 막기 위해 내부통제 강화를 당부했다. 또 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실채권을 신속히 정리해 업권 건전성을 높여달라고 강조했다.

이찬진 금융감독원장이 11일 서울 강남구 네이버스퀘어 역삼에서 열린 '금융감독원장-빅테크 CEO 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.9.11 강진형 기자

간담회에는 강호동 농협중앙회장, 김윤식 신협중앙회장, 노동진 수협중앙회장, 최창호 산림조합중앙회장이 참석했다. 이 원장은 "일선 조합에서 횡령, 부당대출 등 금융사고가 계속 발생하고 있다"며 내부 운영체계 개선, 실효성 있는 통제 시스템 구축, 부실 PF 정리 등을 주문했다.

특히 농협·수협·산림조합은 금융소비자보호법 적용 대상이 아니지만, 다른 금융권에 준하는 소비자 보호 체계를 마련해야 한다고 지적했다. 그는 "법 체계 정비 전이라도 소비자 권익을 보호할 장치를 갖추고, 상황에 맞는 정책성 대출 안내와 신속한 채무조정 지원을 제공해야 한다"고 말했다.

금감원이 추진 중인 여신업무 내부통제 개선 작업에도 적극적으로 참여할 것을 요청했다. 이 원장은 "중앙회가 구심점이 돼 부당대출·대출사기 예방을 위한 전산화된 내부통제 시스템을 구축해야 한다"며 "여신 프로세스 전반에 전산관리와 통제 절차를 강화하라"고 강조했다.

또한 대형 금융회사가 쉽게 진출하기 어려운 틈새시장을 개척해 지역 조합의 자금 공급 역량을 높이고, 신용평가시스템 고도화와 모바일 플랫폼 개선 등 인프라 확충에도 힘써 달라고 당부했다.

부실 PF 정리에 대해서는 "최근 부동산 개발 대출 부실로 연체율이 상승하고 수익성이 악화하고 있다"며 "조합들이 적극적인 매각·상각 등을 통해 신속히 부실을 해소할 수 있도록 지도·감독을 강화하겠다"고 밝혔다.

중앙회장들은 보이스피싱 24시간 모니터링, 여신 거래 안심차단 서비스 운영 등 금융사고 예방 방안을 소개하며, 지역 경기 침체와 고령화로 조합 경영이 어려워진 만큼 제도적 지원을 요청했다.





이 원장은 "건의사항을 충실히 검토해 향후 감독·검사 업무에 반영하겠다"며 "앞으로도 상호금융 업권과 소통하며 제도적 보완책을 마련해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

