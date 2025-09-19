수원시, 19~20일 광교호수공원서 '재즈 페스티벌'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 19~20일 이틀간 광교호수공원 재미난밭에서 '2025 수원재즈페스티벌'을 연다.

올해로 10회를 맞은 이번 축제에는 김윤아, 웅산밴드, 제이블랙과 해외 밴드 2팀을 포함해 총 11팀이 무대에 오른다.

행사 첫날인 19일에는 올맨 브라더스 밴드 등과 함께한 키보디스트 브루스 카츠가 이끄는 'Bruce Katz Band(브루스 카츠 밴드)'가 개막공연을 한다. 이어 뮤지션 김윤아가 무대에 선다.

수원시청

AD

20일에는 블루스 레전드들과 함께해온 기타리스트가 이끄는 'Cros Band(크로스 밴드)'가 공연을 펼친다. 재즈 디바 웅산도 깊이 있는 목소리로 무대를 채운다.

올해는 팝, 블루스, 댄스 퍼포먼스 등 다양한 장르를 더해 대중성을 확대했다. 돗자리를 준비하면 잔디밭에서 편안하게 공연을 즐길 수 있다. 공연은 무료다.

행사장에는 푸드트럭 12대와 원천동·광교2동 먹거리 장터가 운영돼 풍성한 먹거리를 제공한다.





AD

수원시 관계자는 "많은 시민이 수원재즈페스티벌을 찾아 재즈 선율과 함께 낭만적인 가을밤을 즐기길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>