농촌에 뜬 ‘찾아가는 왕진버스’…봉화, 의료 공백 채운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맞춤형 진료·예방교육으로 농업인 삶의 질 높여



의료 사각지대에 놓인 농촌에 맞춤형 의료 서비스가 찾아왔다.

AD

경북 봉화군과 농협 중앙회는 지난 17일 명호면 행정복지센터에서 '찾아가는 농촌왕진 버스'를 운영하며, 주민 300여 명에게 양·한방 진료, 물리치료, 안과 검진, 질병 예방 교육 등 종합 의료 서비스를 제공했다.

이번 진료에는 보건의료 통합봉사회와 연세대 스포츠재활 연구소의 의사·한의사·간호사 등 20명의 전문 의료진이 참여해 현장 상담과 약 처방을 무료로 진행했다. 여기에 홍제그랑프리안경원이 정밀 시력검사와 맞춤 돋보기를 지원해 생활 밀착형 의료 복지를 실현했다.

봉화군은 지난해 농림축산식품부 '농촌왕진 버스' 공모사업에 선정되며 이번 사업을 성사했다. 의료 인프라가 상대적으로 취약한 농촌 지역에서 질병 예방과 건강 관리 수요가 높아지는 현실을 반영한 것이다.

현장을 찾은 주민들은 "평소 농사일로 병원을 제때 가기 어려웠는데, 왕진 버스 덕분에 가까운 곳에서 진료받으니 안심된다"며 만족감을 드러냈다.

박현국 봉화군수는 "영농에 바빠 건강을 돌보기 어려운 주민들에게 양질의 의료서비스를 제공할 수 있어 뜻깊다"며 "이번 계기를 통해 농업인들이 스스로 건강을 지키는 문화가 확산하기를 바란다"고 말했다.





AD

농촌왕진 버스는 단순한 진료 차량이 아니라, 지역 격차를 줄이는 이동형 공공의료 플랫폼으로 의미가 크다. 봉화의 사례는 농촌 복지와 의료정책의 방향을 제시하는 '현장형 모델'이 될 것으로 보인다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>