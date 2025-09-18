전남 광양 도이동 창고 화재…대기질 안정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남보환연, 오염도 집중조사

유독물질 미검출…모니터링 지속

전남보건환경연구원은 지난 13일 발생한 광양시 도이동 창고 화재와 관련, 대기환경이동측정차량을 이용해 대기오염도를 측정하고 있다. 전남도 제공

AD

전남보건환경연구원은 지난 13일 발생한 광양시 도이동 창고 화재와 관련, 인근지역 대기오염도를 집중조사한 결과 미세먼지는 주의보 발령기준 이하, 휘발성유기화합물은 불검출되거나 미미한 수준으로 나타났다고 밝혔다.

전남보건환경연구원은 화재 직후 유해대기이동측정차량을 현장에 투입해 대기 중 휘발성유기화합물(VOCs) 100여 종을 측정했다.

유독물질은 검출되지 않았으며, 주민 건강에 직접적인 위해 가능성은 낮은 것으로 확인됐다.

현장에 중금속 시료 채취기 2대를 설치해 납(Pb), 철(Fe), 알루미늄(Al) 등 주요 중금속 농도도 분석했다.

납 농도는 0.033㎍/㎥로 환경기준치(0.5㎍/㎥)보다 낮았고, 철과 알루미늄도 전년도 평균치와 유사하거나 더 낮은 수준을 보였다. 이외 항목에 대해서는 정밀 분석이 진행 중이다.

또 광양 중동 등 5개 지역에 설치된 대기측정망을 통해 사고 당일부터 5일간의 대기질 변화를 면밀히 분석했다. 측정 결과 대기질은 모두 대기환경기준 이내로 나타났으며 2024년 연평균과 비교해도 큰 차이를 보이지 않았다. 전남대기질정보시스템과 국가 대기오염 통합 플랫폼 '에어코리아'를 통해 실시간 확인할 수 있다.

화재 현장과 인접한 광양항 주변에도 대기이동측정차량을 투입하고, 중동 도시대기측정소와 항만측정소 측정자료, 기상자료를 활용해 실시간 모니터링하며 화재로 인한 오염물질 이동도 감시하고 있다.

미세먼지(PM-2.5, PM-10) 실시간 모니터링 결과 화재 발생 직후 남서풍의 영향을 받아 중동 도시대기측정소에서 일시적으로 농도가 상승하는 것을 확인했다. 하지만 미세먼지 중 PM-10의 최고농도는 40~50㎍/㎥, PM-2.5의 최고농도는 30~40㎍/㎥ 수준으로 모두 주의보 발령 농도기준 이하다.





AD

안양준 전남보건환경연구원장은 "화재 영향이 단기간에 그치지 않고 장기화될 가능성도 있는 만큼, 사고 인근 지역의 대기질을 지속적으로 모니터링하고 분석 결과를 시민과 관계기관에 투명하게 제공하겠다"며 "전남도·광양시·소방당국과 긴밀히 협력해 2차 환경피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>