양산시, 지역 스포츠 인재육성 지원 성공적 결실

2026 KBO 신인드래프트, 양산시 연고 선수 3명 지명



동원과기대 고준혁 선수, 물금고 남해담·이재환 선수

최근 양산시를 연고로 하는 대학, 고교 야구선수 3명이 프로구단 지명을 받은 가운데 양산시의 지역 스포츠 인재육성 지원 노력이 성공적인 결실을 보고 있다.

양산시는 지난 17일 오후 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 신인 드래프트에서 동원과학기술대학교의 투수 고준혁 선수가 5라운드 46순위로 KT 위즈의 지명을 받았고, 물금고등학교 투수 남해담 선수는 8라운드 74순위로 롯데 자이언츠에, 외야수 이재환 선수는 9라운드 83순위로 한화 이글스에 각각 지명됐다고 전했다.

이번 드래프트 결과는 양산시가 수년간 이어 온 학교체육 육성사업의 성공적인 결실로 평가받고 있다.

특히 물금고등학교 야구부는 양산시의 적극적인 지원으로 2015년 창단해 2023년 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 준우승을 차지하는 등 뛰어난 성과를 보여주고 있다.





양산시 관계자는 "이들 세 선수가 앞으로 프로 무대에서 자신의 기량을 펼치며 양산시 야구의 위상을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"며 "양산시는 앞으로도 지역 스포츠 인재 발굴과 육성을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

프로구단 롯데 자이언츠에 지명된 물금고 투수 남해담 선수. 양산시 제공

