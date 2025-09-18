춘천 중도 레고랜드 내 '유적공원·박물관 조성' 또다시 1 년 연장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매장유산분과위, 강원중도개발공사 3년 연장 요청에 1년 허용

사업자 "토지 분양·강원도 예산 확보 병행 추진"

2025년까지 착공 약속 불이행…유구 56기 여전히 방치

춘천 중도 레고랜드 코리아 프로젝트 부지 내 조성 예정인 유적공원과 박물관 건립 기한이 조건부로 1년 연장됐다.

레고랜드 코리아 리조트. 레고랜드 코리아 리조트 제공

AD

국회 문화체육관광위원회 소속 이기헌 의원(더불어민주당·경기 고양시병)은 18일 "지난 17일 오후 정부대전청사에서 열린 제9차 매장유산분과위원회 회의에서 이 같은 결정이 내려졌다"고 밝혔다.

당초 사업시행자인 강원중도개발공사는 재정난을 이유로 기한을 3년 연장해 2028년 9월까지로 해달라고 요청했으나, 위원회는 이를 받아들이지 않고 2026년 9월까지 1년만 연장하는 데 그쳤다.

유적공원과 박물관 건립은 지난 2022년 5월 승인 당시 2025년 9월까지 완공하는 계획이었지만, 지금까지 착공조차 진행되지 않았다. 현재 발굴된 유구 61기 중 지석묘 4기와 주거지 1기만 주차장 부지와 한국전통수리기술진흥재단으로 이전됐고, 나머지 56기는 임시 보관소에 방치돼 있다.

강원중도개발공사는 이번 회의에 앞서 "사업부지 분양을 통해 재정을 확보하고, 강원도 재정 지원 절차를 병행하겠다"는 계획을 제시했다.

그러나 이 계획은 부지 분양 성과와 도비 확보라는 불확실한 전제에 의존하고 있어 실현 가능성에 의문이 제기된다 .

실제 이날 회의에서도 3년 연장 요구에 대한 우려가 나왔던 것으로 알려졌다. 위원회는 '레고랜드 부지 내 유적에 대한 보존조치 기간을 1년 연장하되 구체적인 실적이 없으면 재검토하겠다'는 조건을 달았다.





AD

이기헌 의원은 " 재정난을 핑계로 보존조치가 또다시 지연된다면, 문화유적 훼손과 국민 불신의 책임은 사업자뿐 아니라 이를 관리·감독하는 국가유산청에도 돌아갈 것"이라고 지적했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>