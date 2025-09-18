최원석 BC카드 사장, 스테이블코인 결제특허 출원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"업계 첫 결제처리 핵심기술 특허출원"

BC카드는 업계 최초로 스테이블코인 결제 처리에 필요한 핵심 기술의 특허를 출원했다고 18일 밝혔다. 국내 유일 지급결제 프로세싱 전문 기업으로서 블록체인 결제 인프라 관련 지식재산권을 선점해 디지털자산 중심 지급결제 흐름에 빠르게 대응한다는 전략이다.

최원석 BC카드 사장. BC카드

스테이블코인 결제 시 고객 전자지갑에서 차감할 코인의 개수를 확정하는 기술에 관한 특허를 취득했다. 같은 스테이블코인이라도 거래소별 상장 물량과 거래량에 따라 미세한 시세 차이가 발생하는 점에 착안했다.

실시간 시세 데이터를 수집·분석해 거래 승인 및 잔고 차감 과정에서 고객에게 합리적이고 투명하게 정산금액을 확정하는 게 골자다.

해외 가맹점에서 원화 스테이블코인으로 결제하거나 국내 가맹점에서 외화 스테이블코인으로 결제하는 상황에서 효용성이 높을 것으로 예상된다.

최원석 사장이 특허 출원에 직접 참여했다. 앞서 최 사장은 2022년부터 지난해까지 대체불가 토큰(NFT) 연계 결제 기술 관련 특허 6종을 직접 출원한 바 있다.

최 사장은 공급자 관점에서 벗어나 고객이 보다 편리하게 스테이블코인으로 결제하도록 소비자 편익 관점에서 기술을 설계한 게 특징이라고 설명했다.





최 사장은 "스테이블코인은 기존 지급결제 프로세스를 혁신할 강력한 기술 패러다임"이라며 "BC카드는 국내 최대 결제 인프라 기업으로서 스테이블코인 결제 서비스를 어디서나 편하게 쓸 수 있는 환경을 조성하는 데 앞장설 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

