광명시, 조직개편 단행…투자유치과·일자리경제과 신설

스마트도시과→AI스마트도시과로 개편

돌봄 통합 위한 통합돌봄팀·돌봄의료지원팀도 신설

경기도 광명시가 투자유치·일자리 확대 등 경제 부문 조직을 대폭 강화한다.

광명시는 ▲투자유치과 신설 ▲AI스마트도시과 개편 ▲일자리경제과 신설 ▲안전건설교통국 직제 조정 ▲통합돌봄팀 및 돌봄의료지원팀 신설 등을 담은 조직개편안이 17일 시의회 본회의에서 의결됐다고 18일 밝혔다.

이번 조직개편은 광명시흥 테크노밸리, 광명시흥신도시 개발 등을 체계적으로 준비하는 동시에, 새 정부 정책 기조와 정합성을 높여 시민이 체감할 수 있는 사업 추진에 속도를 내기 위한 것이라고 시는 설명했다.

신설된 투자유치과는 광명시흥 테크노밸리 등 주요 개발 거점을 중심으로 전략적인 민간 기업 유치와 투자 기반 확보를 전담한다. 기업 맞춤형 유치, 입주 기업 지원, 애로사항 해소 등 기업 친화적 환경을 조성해 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출을 이끈다.

인공지능(AI) 관련 부서의 역할도 강화했다. 기존 '스마트도시과'를 'AI스마트도시과'로 개편해 AI 기반 스마트시티 구축과 데이터 행정 혁신을 바탕으로 미래 도시 경쟁력 확보에 나설 계획이다.

일자리 창출과 소상공인, 전통시장 등 지역경제 업무를 통합한 '일자리경제과'도 신설한다. 일자리와 민생경제를 하나의 체계로 묶어 지원해 시민 체감도 높은 경제정책 실행에 속도를 더하겠다는 포석이다.

시민들의 안전 강화 요구가 커지면서 안전건설교통국의 직제를 기획조정실에 이어 두 번째 순위로 상향했다.

이밖에 광명형 돌봄 통합체계 구축을 위한 통합돌봄팀과 돌봄의료지원팀이 신설되고, 정원운영팀 신설, 복지조사팀 업무 이관 등 조직 운영 효율성을 높이기 위한 개편이 함께 이뤄진다.

이번 조직개편으로 광명시 조직은 기존 1실 6국 253팀에서 1실 6국 256팀 체제로 확대된다.

시는 조례 개정에 따른 시행규칙과 규정 등 자치법규 개정 절차를 거쳐 다음 달 중 이를 반영한 인사를 단행할 계획이다.





박승원 광명시장은 "이번 조직개편은 단순한 행정 구조 조정이 아니라 미래 100년을 준비하기 위한 든든한 토대가 될 것"이라며 "투자와 혁신으로 도시 경쟁력을 높이고 시민이 안전하고 행복하게 머물 수 있는 지속가능한 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

