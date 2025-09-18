영월군 덕포지구, 산림청 '2026년 기후대응도시숲' 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 10억 포함 총 20억 투입

덕포리 신 시가지 조성에 힘 보태

강원도 영월군 덕포지구가 산림청 공모사업 '2026년 기후대응도시숲' 대상지로 최종 선정돼 국비 10억원(총사업비 20억원)을 확보했다.

'2026년 기후대응도시숲' 조감도. 영월군 제공

이번 선정은 도시열섬·폭염 완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후위기 대응을 위한 도시숲 확대 정책의 일환이다.

덕포지구 기후대응도시숲은 군민 생활환경 개선, 경관 형성, 휴식 공간 제공 등 도시숲의 다양한 기능 중 도시열섬 완화에 중점을 두고 2026년부터 약 2년간 조성된다.

조성 용지는 영월읍 덕포리 868-2번지 일원으로, 덕포지구 도시개발사업(공동주택), 동강영월 더 웰타운(지역활력타운), 공공기관 이전(영월경찰서·강원남부권 종합의료원), 드론 테스트베드 등 인접한 각종 사업부지들과 연계로 덕포리 일대 주거환경 조성과 정주여건 개선이 한층 탄력을 받을 전망이다.





최명서 영월군수는 "도시숲 조성이 덕포리 일원의 개발사업들과 맞물려 신시가지 조성에 힘을 보태고, 군민들이 쾌적한 생활환경을 누릴 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.





