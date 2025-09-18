아라크네, ‘2025 환경창업대전’ 환경산업기술원장상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주식회사 아라크네는 '2025 환경창업대전' 아이디어 부문에서 환경산업기술원장상을 수상했다.

이번 대회는 환경부가 주최하고 한국환경산업기술원이 주관하여 총 357팀이 참가하였으며 7개월간의 경연을 통해 최종적으로 25팀이 선정됐다.

패션 AI 스타트업 아라크네가 운영하는 디지털 옷장 플랫폼 '먼지(Munzi)'는 의류 데이터를 디지털화하여 하나의 클라우드처럼 통합·연결하고, 위젯형SaaS로 파트너 쇼핑몰 상품 페이지에서 유저들이 언제 어디서든 나의 옷장과 제품을 매칭하고 비교할 수 있도록 지원할 예정이다.

간단한 촬영으로 디지털 옷장을 구축할 수 있으며 실시간 매칭 AI가 사용자의 보유 아이템과 신규 상품을 색상·스타일·핏 관점에서 조합·시뮬레이션하며 구매결정에 대한 확신을 높이고 유저들에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다.

아라크네 홍하늘 대표는 "먼지(munzi)는 단순한 디지털 옷장이 아니라, 지속가능한 패션을 위한 기술 인프라를 구축하는 첫걸음이며 앞으로도 글로벌 패션테크의 핵심 인프라 플레이어로서 패션의 지속 가능한 미래를 아름답게 자아내 보이겠다"라고 말했다.





환경창업대전은 우수한 환경 분야 창업 아이디어를 발굴하고, 유망 기업을 육성하여 환경 산업 발전을 이끄는 국내의 대표적인 창업대회이다. 수상팀은 환경 분야 창업자금 지원사업 '에코 스타트업' 신청 시 서류평가가 면제되고, 인천 서구 녹색융합클러스터 입주 신청 시 가점이 부여된다. 또한, 일부 팀은 부처 통합 창업경진대회인 '도전! 케이(K)-스타트업'에 추천돼 참가할 수 있다.





