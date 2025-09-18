LG전자, 英 내셔널갤러리 손잡고 '올레드 TV' 아트 마케팅

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"아트 파트너와 차별화된 가치 알릴 것"

LG전자가 영국 런던 내셔널 갤러리(The National Gallery)와 파트너십을 체결했다.

LG전자는 최근 내셔널 갤러리와 3년간 공식 기업 파트너(Corporate Partners) 협약을 체결했다고 18일 밝혔다. 최고 권위를 가진 파트너십으로 전 세계에 LG전자와 블룸버그 자선재단(Bloomberg Philanthropies), 뱅크오브아메리카(Bank of America) 등 셋뿐이다. 내셔널 갤러리는 컬렉션을 통해 연 470만명 이상의 관람객을 만나고 2400여점의 작품을 보유한 세계적인 미술관이다.

LG전자가 영국 런던 내셔널 갤러리와 파트너십을 체결했다. 이번 협업으로 고객들은 TV 앱 서비스 'LG 갤러리 플러스'로 내셔널 갤러리에 전시된 조르주 쇠라의 작품 '아스니에르의 목욕하는 사람들' 등을 집에서 감상할 수 있다. LG전자

AD

LG전자는 대영제국훈장을 수훈한 영국을 대표하는 현대 미술 작가 '리처드 롱(Richard Long)' 등 주요 아티스트가 진행하는 미술관의 대표 전시, 현대 미술에 기여한 아티스트 후원 프로그램 '컨템포러리 펠로우십', 큐레이터와 방문객 간 진행되는 아티스트 토크 '뜻밖의 관점' 등 내셔널 갤러리가 최근 확장계획을 발표한 현대 미술 분야의 파트너로 관련된 다양한 프로젝트를 지원한다.

LG전자의 독자 스마트 TV 플랫폼 웹 운영체제(web OS)를 통해 선보인 'LG 갤러리 플러스'에서도 협업을 이어 나간다. 다채로운 콘텐츠를 취향에 따라 감상할 수 있는 TV 앱 서비스다. LG 갤러리 플러스 이용 고객은 빈센트 반 고흐의 '사이프러스가 있는 밀밭', 조르주 쇠라의 '아스니에르의 목욕하는 사람들' 등 내셔널 갤러리에서 볼 수 있는 유명 작품을 집에서 TV로 감상할 수 있다.

LG전자는 2025년형 LG 올레드 TV가 완벽한 블랙으로 압도적인 깊이와 디테일을 완성하고, 밝은 환경에서도 실물 그대로의 색감을 표현한다고 강조했다. 탑재된 디스플레이는 글로벌 인증기관 UL 솔루션(UL Solutions)으로부터 '퍼펙트 블랙' '퍼펙트 컬러' 인증도 획득했다. 미국의 눈 안전 특화 인증기관 아이세이프(Eyesafe)로부터 '눈이 편한 디스플레이' 인증까지 받았다.





AD

오혜원 LG전자 오혜원 MS경험마케팅 상무는 "세계적인 아트 파트너와 협업을 확대하며 LG 올레드 TV만의 차별화된 가치를 알리는 활동을 이어 나갈 것"이라고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>