골프존 시티골프, 흥행 대박 글로벌 투어 도약

골프존 차이나오픈 중국 현지 언론 연일 보도

총상금 19억원, 우승 상금 5억7000만원

도심형 골프장 플랫폼 세계 골프 대중화 앞장

스크린과 필드의 완벽한 만남이다. 글로벌 골프 토털 플랫폼 기업인 골프존이 선보인 시티골프다. 최근 총상금 19억원 규모의 골프존 차이나오픈을 성황리에 마치며 전 세계 골퍼들의 이목을 집중시켰다.

골프존 차이나오픈은 지난달 28일부터 나흘간 중국 연길 소재의 골프존 시티골프 중국 2호 연길점에서 진행됐다. 시티골프 신사업 론칭 단 1년 만에 신규 시티골프 거점을 확보하고 상금규모 역시 두 배로 확대하는 등 시티골프에서 치러지는 골프존 투어의 확장 가능성을 입증했다.

연길점은 부지 선정 단계부터 시티골프 전용구장으로 기획 및 설계됐다. 부대시설을 포함해 2만5000㎡(약 7500평) 규모의 복합 골프 문화공간으로 완성됐다. 골프존의 시티골프 전용 시뮬레이터와 톈진점에서 쌓은 운영 노하우를 적용했다. 탁 트인 시야와 아일랜드 그린까지 갖춘 박진감 넘치는 라운드 환경을 만들었다.

골프존 차이나오픈은 작년과 비교해 상금을 정확히 두 배로 늘렸다. 총상금 1000만위안(약 19억원), 우승 상금은 300만 위안(약 5억7000만원)이다. 중국 전역에서 선발된 선수들과 초청 선수를 포함해 총 120명이 참가했다. 중국의 자오쯔쉬가 우승했다.

중국 내에서의 관심 역시 뜨거웠다. 중국 국영방송 CCTV를 비롯해 신화통신, 인민일보 등 현지 주요 언론에서 골프존 시티골프 중국 2호 연길점의 개장과 골프존 차이나오픈 대회 소식을 대대적으로 보도했다. 또 중국 위챗 골프존차이나, 시나골프 등 현지 동영상 플랫폼을 통한 대회 라이브 스트리밍 시청자 수가 누적 16만5000명을 돌파했다.





골프존은 향후 시티골프를 한국을 비롯해 여러 지역으로 확대할 계획이다. 전 세계 골프존 시뮬레이터를 통한 예선전 시스템을 도입해 골프존 투어를 글로벌 골프 선수들이 참여할 수 있는 무대로 발전시킬 예정이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

