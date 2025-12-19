'주사이모' 후폭풍에 입짧은햇님도 활동중단…"의사로 믿고 진료 받아"

불법 의료 의혹 확산에 입짧은햇님 '활동중단'

"병원에서 만나…의사로 믿고 있었다" 해명

방송인 박나래를 시작으로 확산한 '주사 이모' 불법 의료 시술 의혹이 먹방 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)까지 번졌다. 입짧은햇님은 최근 불거진 불법 의료 시술 논란과 관련해 모든 방송과 활동을 중단하겠다고 밝히며 고개를 숙였다.

방송인이자 유튜버 입짧은햇님. 입짧은햇님 인스타그램

입짧은햇님은 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 입장문을 내고 "그동안 저를 아껴주시고 응원해 주셨던 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "현재 제기된 논란과 의혹에 대해 스스로 돌아보며 정리하고, 잘못된 부분이 있다면 인정하고 변명하거나 책임을 회피하지 않겠다"고 말했다.

논란의 핵심 인물인 이른바 '주사 이모' A씨와의 관계에 대해서는 "지인의 소개로 강남구의 한 병원에서 처음 만났기 때문에 의심의 여지 없이 실제 의사라고 믿고 진료를 받았다"고 해명했다. 이어 "제가 바쁘던 날에는 A씨가 제 집으로 와준 적은 있으나 A씨의 집에 간 적은 한 번도 없다"고 덧붙였다.

입짧은햇님은 "여러 사정을 좀 더 주의 깊게 살피고 신중하게 처신하지 못한 점은 제 큰 불찰"이라며 "팬 분들과 관계자분들께 본의 아니게 불편과 피해를 끼쳐드린 점 진심으로 죄송하다"고 밝혔다. 그러면서 "현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고 예정된 모든 활동을 중단하기로 결정했다"고 전했다.

방송인 박나래(왼쪽)와 일명 '주사 이모'로 알려진 A씨. 앤파크·A씨 인스타그램

앞서 디스패치는 입짧은햇님 역시 불법 의료 행위 의혹을 받는 '주사 이모' A씨로부터 다이어트약을 받거나 링거 주사를 맞은 것으로 보인다고 보도했다. 다만 입짧은햇님은 "A씨가 일하던 병원에서 붓기약을 받은 적은 있지만 다이어트약과 링거는 관계없는 일"이라며 부인했다.





한편 방송인 박나래와 그룹 샤이니 키(본명 김기범) 역시 '주사이모' A씨에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸이자 예정된 일정과 출연 중이던 모든 프로그램에서 전면 하차했다. 박나래는 지난 16일 유튜브 영상을 통해 "많은 분께 걱정과 피로를 드린 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 고개를 숙였고 사실관계 확인을 위해 법적 절차를 진행 중이라고 밝혔다. 샤이니 키 역시 A씨와의 관계 의혹이 제기되자 소속사를 통해 "A씨를 의사로 알고 있었다"며 사과 입장을 전했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>