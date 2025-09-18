BMW 레이디스 챔피언십, 열차 타고 즐긴다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원거리 이동 부담 여행 상품 운영

코레일과 연계 특별 패키지 출시

지역 관광 연계 새로운 스포츠 관광 모델

미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십이 '스포츠열차 in 해남'을 선보인다.

전라남도, 해남군, 한국철도공사, 에스알(SR)과 함께 개발한 특별 관람 여행 상품이다. 오는 10월 16일부터 19일까지 나흘간 전라남도 해남군에 위치한 파인비치 골프링크스에서 개최되는 국내 유일의 LPGA 정규 투어 대회인 BMW 레이디스 챔피언십을 볼 수 있는 상품이다.

코레일관광개발과 연계한 이 여행 상품 패키지에는 호텔 숙박권과 왕복 열차 티켓, 대회장 이동을 위한 셔틀버스 서비스, 대회 입장권이 모두 포함돼있다. 여행 상품 관련 자세한 내용은 코레일관광개발 여행몰 인터넷 홈페이지에 있다.





BMW 코리아 관계자는 "갤러리들이 보다 편리하고 가치 있는 관람 경험을 누릴 수 있도록 특별한 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 지속가능한 스포츠 문화 확산과 지역사회와의 상생을 위해 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

