광주경총, 19일 이도영 광주노동청장 초청 '금요포럼'

'새 정부 노동정책 방향' 주제

광주경영자총협회는 오는 19일 이도영 광주지방노동청장을 초청, '새 정부 노동 정책 방향'을 주제로 제1698회 금요조찬 포럼 특강을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 강연 큰 과제는 ▲정책 환경 ▲정책 방향 ▲핵심 과제 순으로 진행된다. 저출생과 고령화, 12대 88사회 노동 현황, 산업구조 및 노동시장 변화, 상식적인 일터 조성, 쉬었음 청년 40만명, 국정과제 기본방향, 국정과제 함께하는 진짜 성장, 일하는 모든 사람을 위한 노동안전보건체계 구축 등을 강조할 예정이다.

이 청장은 제38회 행정고시 임용 후 경기지방노동위원회 상임위원, 울산지방노동위원회 위원장, 고용노동부 고용서비스정책과장, 고용문화개선정책과장, 중부지방고용노동청 강원지청장을 역임했다.





양진석 회장은 "새 정부 노동정책 핵심 방향은 노사관계 선진화, 노동시장 활력 및 유연성 강화, 불평등 해소와 노동기본권 확대에 중점을 두고 있다"며 "노동정책 전문가 이도영 청장을 초청해 회원사 기업들이 대응할 수 있는 전략을 공유하는 자리를 마련했다"고 말했다.





