서울시, 294억 투입해 AI·바이오 혁신기업 육성

'서울형 R&D' 신규과제 153개 선정
AI·바이오부터 양자·로봇까지 지원
테스트베드서울·약자기술R&D 등 투입
서울시가 294억원을 투입해 미래기술 혁신기업 육성에 나선다. 인공지능(AI), 바이오, 로봇, 양자 기술 등 6대 신성장산업을 집중 지원한다.
17일 서울시는 2025년 '서울형 R&D 지원사업' 신규과제 153개를 최종 선정하고 기술개발부터 실증, 사업화, 글로벌 진출까지 맞춤형 지원을 시작한다고 밝혔다.
'서울형 R&D 지원사업'은 2005년부터 중소기업의 기술경쟁력 강화와 산업 활성화를 견인해 온 서울시의 대표 연구개발(R&D) 지원 프로그램이다. 많은 기업들이 우수한 아이디어와 기술력을 보유하고도 개발 자금, 실증 기회, 시장 진출의 장벽에 가로막혀 도전에 나서기 어려운 현실 속에서, 서울형 R&D는 이를 전방위로 지원해 기술 혁신의 사다리 역할을 해왔다.
올해는 총 410억원(신규 294억원 포함)을 투입해 AI, 바이오, 로봇, 양자 기술 등 6대 신성장산업을 중심으로 기술개발부터 글로벌 진출까지 이어지는 완결형 지원 체계를 고도화한다. 특히 약자 기술개발과 시정 협업을 통해 기술의 사회적 확산을 함께 추진한다.
이번 공모에는 총 1186개 과제가 접수돼 평균 7.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 중 6대 신성장산업(AI·바이오·양자·로봇·핀테크·창조산업) 분야 71개 과제에 142억원을 집중 지원한다. 대표 선정과제로는 바이오·의료 분야에서 글로벌 제약사와 협력 중인 '에이비스(AIVIS)'의 AI 기반 정밀 암 진단 기술, 핀테크 분야에서는 토스의 '앱인스토어' 프로젝트에 선정된 '안전집사'의 AI 부동산 계약 안전도 평가 플랫폼 등이 있다.
기업 성장 단계별 맞춤 지원도 강화한다. 서울시는 '서울혁신챌린지(10개 과제)', '민간투자연계 R&D(8개)', '기술보증기금 연계형 R&D(15개)' 등 33개 과제에 56억원을 배정했다.
서울시는 향후에도 기술을 통한 사회문제 해결과 글로벌 진출 기반 마련에 집중해 서울형 R&D를 '시민 삶을 바꾸는 혁신 플랫폼'으로 지속 발전시켜 나갈 계획이다. 시정 현장에서 개발 기술을 직접 활용하고 기업지원의 성과가 다시 시정 혁신으로 이어지는 선순환 구조를 강화해 나간다는 방침이다.
지금 뜨는 뉴스
주용태 서울시 경제실장은 "기술경쟁력이 곧 도시경쟁력인 시대, 서울형 R&D는 기술개발부터 실증, 사업화, 글로벌 진출까지 전 과정을 촘촘히 연결해 기업의 성장을 빠르게 견인하고 있다"며 "앞으로도 민간과의 전략적 협력을 강화하고 기술이 시민 삶을 실질적으로 바꾸는 혁신의 선순환 구조를 더욱 가속하겠다"고 밝혔다.
배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>