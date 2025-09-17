SKT "추석 황금연휴 해외여행객 300명 T기내 와이파이 무료"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 23일까지 무료 체험 이벤트 접수

바로 요금제 고객 대상 할인 이벤트도

SK텔레콤은 추석 황금연휴에 해외여행을 떠나는 고객 대상으로 T기내 와이파이 무료 체험을 진행한다고 17일 밝혔다.

SK텔레콤 'T기내 와이파이 체험단' 모집. SKT 제공

AD

T기내 와이파이는 항공기 내에서 와이파이를 사용할 수 있는 서비스로, SKT가 지난해 이동통신사 중 최초로 출시했다. 기존 항공사의 서비스 이용 절차를 대폭 줄여 고객 편의성을 높인 것이 특징이다.

SKT는 T기내 와이파이 체험단 이벤트 신청자 중 추첨을 통해 300명에게 무료로 서비스를 제공한다. 이달 27일부터 다음 달 6일까지 해외 출국 예정인 SKT 고객이면 누구나 응모 가능하다. 신청 기간은 이날부터 오는 23일까지며, 탑승 항공편이 T기내 와이파이 사용이 가능한지 확인 후 신청하면 된다. 당첨된 고객은 여행을 마친 후 문자로 전송되는 T로밍 리뷰 페이지 링크에 이용 후기를 남겨야 한다.

이 외에도 SKT는 T기내 와이파이를 무료로 사용 가능한 할인 프로모션을 연말까지 진행한다. SKT의 로밍 서비스인 바로 요금제 고객이 T기내 와이파이를 추가로 이용할 경우 가입 데이터에 따라 3GB와 6GB는 20%, 12GB는 50% 할인을 제공한다. 24GB 가입 고객은 무료로 서비스를 이용할 수 있다.

T기내 와이파이는 문자로 바우처 코드를 받아 서비스를 이용하는 바우처형과 별도 인증 없이 자동으로 와이파이에 접속되는 자동 로밍형의 2가지 형태로 제공된다. 기내에서는 항공사 회원 가입 및 사용자 인증 과정을 거치지 않아도 된다. 현재 자동 로밍형은 대한항공(기체 7대)에서만 이용할 수 있다.





AD

윤재웅 SKT 마케팅전략본부장은 "이번 T기내 와이파이 무료 체험 이벤트를 통해 해외여행을 떠나는 고객들이 하늘길에서부터 무선 데이터 이용의 즐거움을 누리시길 바란다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>