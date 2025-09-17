日 수소 국제회의 참석한 현대차 "지속적 수소 정책 지원 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 15일 일본 오사카에서 열려

수소장관 에너지회의 및 지속가능연료 장관회의

현대차그룹이 일본에서 열린 수소에너지 국제회의에 참가해 글로벌 수소 시장 활성화를 위한 지속적인 정책 지원의 중요성을 강조했다.

17일 현대차에 따르면 지난 15일 일본 오사카 힐튼호텔에서 열린 제7차 수소장관 에너지회의에 참석한 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부 부사장은 "지금 수소가 글로벌 에너지 전환의 핵심 축으로 부상하는 중대한 전환점에 서 있다"며 "이러한 수소의 잠재력을 실현하기 위해서는 지속적인 정책 지원과 효과적인 실행이 필수적"이라고 말했다.

그는 "수소를 경쟁력 있는 솔루션으로 만들기 위해서는 재정적 지원과 산업 개발을 연계하고 인프라, 투자, 정책 프레임워크(틀)를 함께 구축해야 한다"고 덧붙였다.

켄 부사장은 한국과 일본 양국의 수소 협력 사례도 소개했다. 그는 "지난 3월 이뤄진 한일 수소 대화를 통해 한국과 일본의 수소 협력 의지를 재확인했다"며 "수소 생태계 표준화 및 제도화 추진을 공동으로 약속하면서 강력한 수소 생태계 구축을 가속화할 것"이라고 밝혔다.

켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부 부사장이 15일 일본 오사카 힐튼호텔에서 열린 제7차 수소장관 에너지회의와 제1차 지속가능연료 장관회의에 참석해 발언을 하고 있다. 현대차그룹 제공

2018년 처음 시작해 올해로 7회째를 맞은 수소장관 에너지회의는 주요 국가와 국제기구 관계자들이 모여 수소에너지 활용 촉진 방안과 글로벌 협력을 논의하는 고위급 회의다. 올해는 '2025 오사카-간사이 엑스포'와 연계해 일본과 브라질 정부 공동 주관으로 제1차 지속가능연료 장관 회의가 동시에 개최됐다.

'수요 창출'을 주제로 열린 회의에는 한국, 일본, 유럽연합(EU), 영국, 브라질 등 25개 회원국의 장·차관급 인사를 비롯해 아시아개발은행(ADB), 국제재생에너지기구(IRENA), 국제에너지포럼(IEF) 등 국제기구 및 글로벌 기업 관계자들이 참여해 미래 에너지의 발전 방향을 논의했다.

현대차그룹은 이 자리에서 글로벌 수소 사업에 대한 인식 제고와 국제 협력을 통한 저탄소 산업 전환 촉진, 지속가능한 수소 생태계 구축에 대한 다양한 의견을 공유했다.





현대차그룹은 수소위원회 창립 및 공동 의장사로서 전 세계 수소 생태계의 확산을 위해 회원사들과 협력하고 있다. 앞으로도 그룹의 밸류체인 역량을 활용해 보다 실질적이고 경쟁력 있는 수소 솔루션을 구축해 나갈 계획이다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

