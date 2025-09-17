美, 中과 "무역 합의 임박"·印과는 협상 재개…한국은(종합)

美, 중국·인도와 무역 협상 진전

베선트 "각 회담 생산적…中도 합의 가능성"

트럼프, 모디 총리와 통화…무역 협상 재개

도널드 트럼프 미국 행정부가 16일(현지시간) 중국과의 무역 합의가 임박했다고 밝혔다. 최근 미국이 인도에 50%의 초고율 관세를 부과한 뒤 두 달 만에 무역 협상을 재개한 데 이어, 미·중 정상회담 추진과 맞물려 중국과도 협상 진전에 속도가 붙는 모습이다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 "각각의 회담이 점점 생산적으로 진행되고 있고 중국도 무역 합의가 가능하다고 생각하는 것 같다"며 "우리는 곧 다시 만나게 될 것"이라고 말했다. 그는 오는 11월 미·중 '관세 휴전'이 끝나기 전에 추가 협상이 이뤄질 것이라고 설명했다.

양국은 지난 14~15일 스페인 마드리드에서 열린 4차 고위급 무역 협상에서 주요 쟁점이었던 중국계 동영상 공유 플랫폼 틱톡 매각 문제에서 큰 틀의 합의를 이뤘다. 베선트 장관은 이에 더해 양국이 단순한 관세 휴전을 연장하는 데 그치지 않고, 실제 관세 인하 방안까지 논의하고 있다는 점을 시사한 것이다. 앞서 미국은 지난 4월 전 세계 교역국을 대상으로 상호관세를 발표하며 중국에 기존 펜타닐 관세 20%와 상호관세 125%를 합쳐 총 145%의 초고율 관세를 부과했다. 그러나 이후 고위급 협상을 통해 관세율을 각각 115%포인트 낮췄고, 현재 미국은 30%, 중국은 10%의 관세를 상대국에 부과하고 있다.

베선트 장관은 중국산 저가 제품이 미국 대신 다른 국가로 유입되고 있다는 점도 언급했다. 그는 "교역 상대국들이 중국산 제품이 그들의 시장에 넘쳐나 어떻게 대응해야 할지 모르겠다고 말하고 있다"며 "그들은 이런 제품 유입에 다소 당혹스러워하고 있다"고 전했다. 이는 중국이 미국의 높은 무역장벽을 피해 저가 제품을 제3국으로 밀어내고 있다는 의미다.

미국의 대(對)중국 무역적자도 줄어들고 있다고 설명했다. 베선트 장관은 "제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 올해 적자가 최소 30% 줄어들고, 2026년에는 더 큰 폭으로 감소할 것으로 에상했다"며 "핵심은 균형을 맞추고 공정한 무역을 실현하는 것"이라고 강조했다. 미국의 대중 무역적자는 2024년 3000억달러였으나 올해는 7월까지 누적 1280억달러에 그쳐 연간 기준 상당한 감소가 예상된다.

미·중은 지난 14일부터 마드리드에서 4차 고위급 무역 협상을 진행했다. 양측은 틱톡 매각 문제에서 원칙적 합의에 도달했으며, 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오는 19일 통화로 최종 합의할 예정이다. 지난해 4월 미 의회가 '틱톡 금지법'을 통과시키면서, 틱톡의 모기업인 중국 바이트댄스가 미국 사업권을 매각하지 않으면 미국 내 서비스가 중단될 상황에 놓였었다. 그동안 틱톡 매각에 부정적이었던 중국은 트럼프 대통령의 방중 및 정상회담 성사를 위해 합의 쪽으로 입장을 선회한 것으로 전해졌다. 이에 따라 연내 미·중 정상회담 성사 전 무역 합의가 타결될 가능성이 제기되고 있다. 다만 마약성 진통제인 펜타닐 유통 단속, 중국의 미국산 대두 수입 확대 등 해결해야 할 쟁점이 남아 있어 변수로 작용할 전망이다.

미국은 관세 문제로 갈등 중인 인도와도 해빙 무드에 진입했다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스 소셜에 나렌드라 모디 인도 총리와 통화한 사실을 공개한 뒤 "그에게 아주 행복한 생일 축하 인사를 했고 그는 엄청나게 잘하고 있다"며 "러시아와 우크라이나 간 종전에 대한 당신의 지지에 감사하다"고 밝혔다. 미국과 인도 대표단이 이날 인도 수도 뉴델리에서 무역 협상을 재개한 데 이어 양국 정상까지 통화에 나서면서, 얼어붙었던 관계가 풀리고 무역 협상 진전에 한층 속도가 붙을 것이란 관측이 나온다.





다만 한국은 7월 말 큰 틀의 무역 합의에 도달했음에도 세부 현안을 둘러싼 입장차로 미국과 후속 협상을 이어가고 있다. 당시 3500억달러 규모의 대미 투자를 조건으로 미국으로부터 상호관세와 자동차 품목 관세를 각각 25%에서 15%로 낮추겠다는 합의를 이끌어냈으나, 대미 투자 방식에서 이견을 좁히지 못해 한국산 자동차에 대한 관세 인하는 아직 시행되지 못했다. 미국은 우리 측 대미 투자 펀드와 관련해 직접 투자 확대를 요구하고 있다. 반면 일본산 자동차에 대해서는 이날부터 관세를 종전 27.5%에서 15%로 낮추는 조치가 발효됐다. 미국 시장에서 한국산 자동차의 가격 경쟁력이 약화되자, 정부는 지난주부터 통상당국 장·차관을 잇따라 미국에 급파하며 협상의 교착 국면 돌파에 총력을 쏟고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

