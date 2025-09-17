뉴욕증시, FOMC 주시하며 약보합세…8월 소매판매 호조

17일 기준금리 결정…0.25%P 인하 유력

파월 기자회견 발언·점도표 주목

8월 소매판매 전월比 0.6% ↑…예상 상회

베선트 "미·중 무역 합의 임박"

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 16일(현지시간) 약보합세를 보이고 있다. 전날 미·중 무역 합의 진전 소식과 9월 금리 인하 기대에 일제히 상승했던 시장은 이날 개막한 미 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 주목하며 관망세로 돌아섰다.

AD

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 11시5분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 180.87포인트(0.39%) 하락한 4만5702.58을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 11.08포인트(0.17%) 내린 6604.2, 기술주 중심의 나스닥지수는 23.887포인트(0.11%) 떨어진 2만2324.862에 거래되고 있다.

종목별로는 오라클이 미·중 틱톡 매각 합의 소식에 2.17% 강세다. 전날 월스트리트저널(WSJ)은 중국 바이트댄스가 틱톡 미국 사업권을 매각할 경우 오라클이 유력 인수 후보라고 보도했다. 전날 시가총액 3조달러를 돌파한 구글 모회사 알파벳은 하락 전환해 0.26% 약세다. 테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 대규모 주식 매입에 힘입어 전날 상승에 이어 이날도 1.73% 오르고 있다.

투자자들의 시선은 이날부터 이틀간 열리는 9월 FOMC 회의에 쏠려 있다. 최근 고용 지표 부진으로 시장은 이달 금리 인하를 기정사실로 받아들이는 분위기다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장은 Fed가 현재 연 4.25~4.5%인 기준금리를 9월에 0.25%포인트 인하할 가능성을 96.1% 반영하고 있다. 금리를 0.5%포인트 인하하는 빅컷 가능성은 3.9%에 그친다.

이번 회의의 주요 관전 포인트는 제롬 파월 Fed 의장의 기자회견 발언과 Fed의 향후 금리 전망을 담은 점도표다. 9월 금리 인하가 확실시되는 가운데, 투자자들은 향후 인하 속도에 대한 단서를 찾는 데 주력할 것으로 보인다.

특히 이번 회의에는 도널드 트럼프 미 대통령이 해임을 시도했던 리사 쿡 이사와 백악관 국가경제자문위원장을 겸하는 트럼프 대통령의 경제 책사 스티븐 미란 이사가 동시에 참석한다. FOMC 회의 하루 전 워싱턴 D.C. 연방순회 항소법원은 쿡 이사가 소송이 진행되는 동안 Fed 이사직을 유지할 수 있다고 판결했다. 백악관은 이에 불복해 상고 방침을 밝혔다. 향후 금리 경로를 놓고 위원들 간 어떤 논의가 오갈지도 주목된다.

이날 공개된 소매판매 지표는 공격적인 관세 정책에도 여전히 회복세를 이어가는 것으로 나타났다. 미 상무부에 따르면 올해 8월 소매판매는 7320억달러로 전월 보다 0.6% 증가했다. 이는 블룸버그 전망치(0.2%)를 크게 웃도는 수치다. 7월 소매판매 증가율도 기존 0.5%에서 0.6%로 상향 조정됐다. 이에 따라 관세 정책 충격으로 지난 4~5월 감소세를 보였던 소매판매는 6월 이후 회복세를 이어가고 있다. 고용 둔화 우려에도 소비가 견조하게 유지되면서 미국 경제를 지탱하는 소비의 회복력이 확인됐다는 분석이 나온다.

모건스탠리 웰스 매니지먼트의 엘렌 젠트너 매니징 디렉터는 "미국 소비자들의 심리가 좋아 보인다"며 "경제에는 좋은 소식이지만 Fed가 얼마나 공격적으로 금리를 인하해야 하는지에 대한 논쟁이 고조될 수 있다"고 분석했다.

증시에 직접적인 영향을 주진 않았지만 미·중 무역 협상에 대한 기대감은 이어졌다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 "각각의 회담이 점점 생산적으로 진행되고 있고 중국도 무역 합의가 가능하다고 생각하는 것 같다"며 "우리는 곧 다시 만나게 될 것"이라고 말했다. 그는 오는 11월 미·중 '관세 휴전'이 끝나기 전에 추가 협상이 이뤄질 것이라며 무역 합의가 임박했다고 밝혔다. 전날 틱톡 매각 합의에 이어, 관세 휴전 연장이 아닌 실제 관세 인하 방안까지 논의중이란 점도 시사했다.





AD

국채 금리는 보합세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 4.03%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 3.51%로 전일 수준에서 움직이고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>