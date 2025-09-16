[속보]용인 영동고속도로 마성터널 버스 화재…소방대응 2단계 발령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일 오후 9시17분께 경기 용인시 영동고속도로 강릉방향 마성터널을 달리던 버스에서 화재가 발생했다.

소방당국은 오후 9시44분 대응 2단계를 발령하고 진화에 나서 10시9분 큰 불길을 잡았다.





경찰과 소방당국은 잔불 정리 후 정확한 화재 원인을 조사할 계획이다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

