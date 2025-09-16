이철우 경북지사 "역사에 남을 성공적 APEC 되도록 준비하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경주 APEC 현장 점검



이철우 경북지사는 16일 오후 APEC 정상회의 주요행사장 중 하나인 국립경주박물관을 직접 점검했다.

이날 현장을 찾은 이 지사는 국립경주박물관 중정에 건립중인 만찬장 공사 추진 현황을 APEC 준비단장으로부터 보고 받고, 공사 관계자들을 격려했다.

이철우 경북지사(중앙)가 경주를 찾아 APEC 준비상황을 점검하고 있다.

AD

이 지사는 현장을 둘러보며 "만찬장은 이번 APEC에서 단순한 친교 장소가 아니라 APEC 정상회의의 꽃이라 불릴 정도로 중요한 장소"라며, "성덕대왕 신종과 함께 신라금관특별전, K-POP 공연 등을 통해 대한민국의 문화 파워를 보여줄 수 있는 공간으로 꾸미고, 경북 경주만의 한국적 미를 살려, 세계 정상들에게 한류문화의 진수를 보여줘야 한다"고 강조했다.

이 지사는 이어서 "이번 APEC은 국가적으로나 국제정세 상황 등 아주 중요한 시기에 개최되는 메가 이벤트다. 미·일·중·러를 포함한 주요 정상들이 한자리에 모여 평화와 번영의 APEC을 만들어 대한민국이 초일류 국가로 도약하는 기회의 장을 만들어야 한다"고 강조했다.





AD

이 지사는 마지막으로 "남은 기간 경주에 머물면서 꼼꼼하게 준비 상황을 직접 챙겨 역사에 기억될 만한 가장 성공적인 APEC이 되도록 준비하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>