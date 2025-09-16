청년농업인 만난 李대통령 "투자와 지원 아끼지 않겠다"

'청년들의 기회와 희망, K-농업에서 펼치다!' 주제로 간담회 개최

"K-농업의 주역으로 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다"

이재명 대통령이 16일 세종시 소재의 한 농원에서 '청년들의 기회와 희망, K-농업에서 펼치다!'를 주제로 간담회를 개최하고 청년 농업인들을 만나 투자와 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다고 안귀령 대통령실 부대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.

연합뉴스

이 대통령은 이날 간담회에 앞서 농원 대표의 안내를 받으며 복숭아 농장을 둘러봤고 복숭아 수확 후 진행되고 있는 가지치기 작업을 함께했다고 했다. 농원 대표가 가지치기는 내년의 풍성한 결실을 위해 반드시 필요한 작업이라고 설명하자 이 대통령은 "미리 내년 수확을 준비하듯이 우리 농업·농촌의 밝은 미래를 위해 청년 농업인들에 대한 투자와 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

이날 간담회에는 채소, 과일, 화훼 등 다양한 작물을 재배하고 있는 청년 농업인 8명이 참석했다. 이 대통령은 고추와 애플수박 등의 가격이 어떻게 되는지 물었고, 청년 농업인이 재배한 청귤로 만든 음료를 나눠 마시며 이야기를 이어갔다. 화훼업을 하는 청년 농업인은 "농촌이 다시 생명력 넘치는 공간이 되어야 한다며 우리 농업을 이끌어 나가겠다"는 포부를 밝히기도 했다. 양봉업을 하는 청년 농업인은 "지금도 벌을 보면 너무 예쁘다"면서도 젊은이들이 농촌에 뿌리내리기에는 한계와 어려움이 있는 것이 사실이라고 말했다.

간담회에 함께한 청년 농업인들은 농지 내 화장실 설치 허용 등 생활 여건 개선 방안부터 정착지원금 지급, 농지 임대, 농업인 기준 강화, 후계농 육성, 연구개발 지원 등 손에 잡히는 성과를 이루기 위한 구체적인 정책들도 제안했다. 이에 이 대통령은 "농업·농촌은 쇠락의 상징이 아니라 새로운 희망"이라며 "정부 정책도 농업·농촌에 대한 투자와 지원을 늘리는 방향으로 가야 한다"고 했다.





연합뉴스

그러면서 이 대통령은 "분야와 지역을 막론하고 청년들이 기회를 가질 수 있도록 지원하는 것이 국민주권정부의 역할이라며 청년 농업인들이 어려움을 딛고 도약하여 K-농업의 주역으로 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 약속했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

