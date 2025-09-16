이억원 금융위원장, 이찬진 금감원장과 첫 회동…'원팀' 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'생산적 금융' 정책 및 감독 대응

조직개편도 차분하게 준비

AD

이억원 신임 금융위원장과 이찬진 금융감독원장이 16일 첫 회동을 갖고 '원팀'을 강조했다.

이 위원장은 이날 오후 정부서울청사 금융위원장 집무실에서 이 원장을 만나 금융정책 및 감독방향과 관련해 '한 팀으로 일관성 있게 대응하자'고 뜻을 모았다.

금융위와 금감원은 금융권 자금이 부동산·담보대출 등 비생산적 영역에서 첨단산업, 벤처·혁신기업, 지역경제 등 생산적 금융으로 흘러갈 수 있도록 금융당국부터 제도와 감독 관행을 개선해 나가기로 했다.

채무조정·서민금융 공급 등 취약계층에 대한 포용금융 확대와 더불어 불완전판매 피해 방지 등 소비자 중심 금융이 정착되도록 지원해 나가기로 했다. 이에 따라 가계부채 관리, 부동산 PF 연착륙, 제2금융권 연체율 관리 등을 통해 선제적으로 리스크 요인을 면밀히 관리해 나갈 방침이다.

아울러 이 위원장과 이 원장은 18년 만에 추진 중인 금융감독체계 개편 관련, 세부 사항을 차분하게 준비하자는데도 뜻을 같이했다. 두 사람은 "금융소비자 보호 강화 및 감독기구의 책임성 강화라는 사회적 요구를 반영해 개편을 추진하되, 그 과정에서 금융소비자와 금융기관의 불편이 발생하지 않도록 각별히 노력해 나가기로 했다"고 밝혔다.





AD

한편 이 위원장과 이 원장은 수시로 만나며 소통을 강화할 방침이다. 격주로 열리는 금융위원회 회의를 마친 후 금융위원장·금감원장 간 2인 주례회의를 정례화하는 한편, 직급을 넘어서 실무조직까지 정례 만남을 활성화해 정보공유 및 소통 노력을 강화하기로 했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>