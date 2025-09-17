한라캐스트, 오버행 우려도 이겨낸 성장성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상장 직후 오버행 우려로 주가 뒷걸음질

지난 1일 4355원까지 하락한 뒤 본격 반등

미래차부터 휴머노이드 로봇까지 수주 증가

경량 소재부품업체 한라캐스트 주가가 이달 들어 큰 폭으로 올랐다. 미래차, 휴머노이드 로봇, 배터리 등 다양한 분야에서 부품을 수주할 것이라는 기대감이 주가 상승으로 이어졌다.

17일 금융투자업계에 따르면 한라캐스트 주가는 지난달 말 4600원에서 전날 7670원으로 66.7% 올랐다.

앞서 한라캐스트는 지난달 20일 공모가 5800원으로 코스닥 시장에 상장했다. 상장 이후 오버행(잠재적 매도 물량) 우려로 주가가 약세를 보였다. 지난 1일 4355원까지 하락하면서 상장 후 최저가를 기록했다. 상장 직후 유통 가능 주식 비중은 약 33% 수준이며, 기존 전문 투자자 비중은 약 17%로 상대적으로 높다. 상장 1개월 후 보호예수가 해제되는 물량도 약 13%에 달했다.

오버행 우려로 약세 흐름을 보이던 주가가 이달 들어 반등하고 있다. 신규 수주 물량 증가와 함께 내년부터 본격적으로 매출이 늘어날 것이라는 전망이 주가 반등의 촉매제로 작용했다.

한라캐스트는 마그네슘 다이캐스팅 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 업체다. 다이캐스팅은 알루미늄, 아연, 마그네슘 등 금속 재료를 고온에서 녹인 후 금형 틀에 고압으로 주입해 제품을 만들어내는 주조 방식이다. 정밀도, 내구성, 정확도 등이 높은 금속 부품류를 빠르게 생산할 수 있다. 한라캐스트는 125t부터 2500t까지 다양한 다이캐스팅 설비를 갖추고 있다. 자율주행차나 커넥티드 디스플레이, 로봇 산업군에 제품을 공급한다.

한라캐스트는 올해 상반기 누적 매출액 768억원, 영업이익 71억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 6.2% 늘었고 영업이익은 13.5% 증가했다.

나승두 SK증권 연구원은 "탄탄한 수주 실적을 보유하고 있다는 점에서 내년 이후 실적 개선에 대한 기대가 크다"며 "미래차 자율주행 및 디스플레이 전장 부품 수요 확대로 이어지고 있다"고 설명했다.

이어 "지난해부터 급증한 수주 물량은 관련 제품 개발 및 검증 기간을 거쳐 2~3년 내 매출로 이어질 것"이라며 "이미 올해 상반기까지 약 3500억원에 달하는 신규 수주에 성공했다"고 덧붙였다.





윤철환 한국투자증권 연구원은 "올해 한라캐스트가 매출액 1696억원, 영업이익 158억원을 달성할 것으로 추정한다"며 "지난해보다 각각 17.4%, 28.6% 늘어난 규모"라고 예상했다. 그는 "전방 산업의 고성장이 예상되는 가운데 제품 및 고객사 다변화가 동시에 진행되고 있다"며 "올해 말부터 부각될 글로벌 인공지능(AI) 자동차 업체와의 협업에도 주목해야 한다"고 강조했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

