김정각 한국증권금융 사장 "시장 안전판 넘어 성장판 역할 확대"

한국증권금융이 자본시장 안전판 역할에만 머물지 않고 시장 발전을 지원하는 성장판 역량을 확대하겠다고 16일 밝혔다.

김정각 한국증권금융 사장은 서울 여의도에서 진행된 창립 70주년 기자간담회에서 "증권금융은 그간 수행해 온 자본시장의 '안전판'으로서의 역할에 더해 시장 발전을 지원하는 '성장판'으로서의 역량을 제고하기 위한 다양한 과제를 추진 중"이라고 말했다.

증권금융은 작년부터 추진한 ▲시장 안전판 역할 강화 ▲글로벌화 ▲디지털화의 성공적 이행을 위한 노력 등 3대 경영전략의 성공적 이행을 위한 노력을 강화할 예정이다.

증권금융은 자본시장의 성장에 맞춰 자본시장에 대한 유동성 공급 규모를 확대했다. 유동성 공급 규모 연평균 잔고는 2015년 8조2000억원에서 2020년 21조5000억원, 올해 상반기 31조7000억원을 기록했다. 앞으로는 해외투자도 지원할 계획이다.

김 사장은 "최근의 해외투자 확대 추세 등을 감안해 외화주식을 담보로 취급해 증권사의 보유 증권 활용도 제고를 지원할 계획"이라며 "외화 투자자예탁금 등의 재원을 활용해 외화 유동성 공급 역할도 수행할 계획"이라고 말했다.

자본시장의 글로벌화 등에 대응해 외화 관련 업무역량을 강화해 나갈 계획이다. 그는 "외화업무 전담부서를 설치하고 외환관련 전문인력도 추가 채용을 완료했다"며 "외화 환매조건부채권(RP) 거래상대방 확대, 외화채권 운용 등 운용수단 다변화 및 외화채권 발행과 같은 외화 조달 경로 확충 등 외화 관련 업무 경쟁력 강화에 집중할 계획"이라고 강조했다.

또한 인공지능(AI)·디지털 전환에 따른 금융 패러다임 변화에 맞춰 증권금융 디지털 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 추진한다. 그는 "디지털 신기술 공모전, AI 혁신리더, AI 활용 플랫폼 등의 디지털 역량 강화 프로그램을 운영 중"이라며 "가상자산 법제화에 맞춰 가상자산과 자본시장이 결합되는 혁신의 시기에 증권금융의 역할 변화에 대한 연구용역도 계획 중"이라고 말했다.

증권금융은 증권사 해외사업의 실질적인 지원을 목표로 기존 홍콩사무소의 홍콩법인으로의 전환을 추진 중이다. 관련법률 검토 및 내부 의사결정을 마친 후 금융당국 신고 등을 거쳐 내년 1분기 내 홍콩법인 설립 목표로 하고 있다. 그는 "홍콩법인을 통해 국내 증권사의 해외사업을 적극 지원할 것"이라며 "급변하는 글로벌 금융환경에도 국내 증권사들의 역할이 더욱 확대될 수 있는 방안을 지속적으로 모색할 것"이라고 설명했다.

증권금융은 작년 창립이후 최대 실적을 기록했다. 올해도 이익 성장세를 이어가고 있다. 자기자본 4조원도 달성할 것으로 기대했다. 그런만큼 정부의 자본시장 활성화 및 모험자본 공급 확대 정책에 맞춰 금융투자업계에 대한 지원 업무를 강화한다. 이를 기반으로 다시 회사의 이익 기반을 공고히 하는 선순환 구조를 구축할 계획이다.

주주권익도 강화할 계획이다. 2026년 내에 중간배당 도입할 수 있도록 관련 규정 및 절차를 정비한다. 안정적인 배당 성향을 유지하는 등의 주주 친화적 정책을 확립해 나갈 예정이다.





그는 "증권금융은 70년의 역사를 바탕으로 본연의 역할을 강화하고 나아가 자본시장의 더 나은 미래를 지원하기 위한 노력을 지속할 계획"이라며 "금융환경 변화에 맞는 경영전략 추진을 통해, 자본시장과 증권금융의 동반성장을 도모해 나갈 계획"이라고 강조했다.





