루닛, APEC 국제 보건회의서 '한국기업 유일' 단독 행사 주관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아태경제협력체-韓 복지부 공동주최

'보건과 경제 고위급회의'서

글로벌 의료AI 혁신 방향성 제시

의료 인공지능(AI) 기업 루닛은 15일부터 17일까지 서울 신라호텔에서 열리는 '제15차 APEC 보건과 경제 고위급 회의(APEC HLMHE)' 및 연계행사인 '세계바이오써밋 2025(WBS 2025)'에서 한국 기업을 대표해 주요 세션을 진행했다고 16일 밝혔다.

서범석 루닛 대표가 16일 서울 신라호텔에서 열린 '제15차 APEC 보건과 경제 고위급 회의'에서 'AI 기반 암 진단과 정밀의료'를 주제로 발표하고 있다. 루닛

AD

올해 HLMHE는 아시아태평양경제협력체(APEC)와 보건복지부가 공동 주최한 국제 보건정상회의로 '지속가능한 내일을 위한 모든 사람의 건강보장'을 주제로 15~16일 양일간 진행된다.루닛은 한국 기업 중 유일하게 단독 부대행사 개최 기업으로 선정돼 'AI 기반 암 진단과 정밀의료'를 주제로 세션을 진행했다.

세션에서는 암 진단에서 치료에 이르는 전주기 과정에서 의료AI의 전략적 가치와 혁신적 가능성을 심층적으로 논의했다. 특히 서범석 대표는 세션의 기조연설을 통해 ▲공공-민간 협력 모델을 통한 혁신 촉진 ▲국가 단위 보건 프로그램의 실제 적용 사례 ▲현지 맞춤형 개발 전략 및 연구 성과 등을 통해 입증된 신뢰성과 글로벌 확장성을 언급하며, 글로벌 의료 혁신이 나아갈 길을 제시했다.

이어 17일 개최되는 WBS 2025는 WHO와 보건복지부가 공동 주최하는 한국 정부 최대 보건행사다. 올해는 APEC HLMHE 행사와 연계해 그 규모와 위상이 더욱 확대됐다. 이번 WBS 2025에는 필리프 뒤네통 Unitaid 사무총장, 박주민 국회 보건복지위원장, 정은경 한국 보건복지부 장관을 비롯한 각국 보건부 장관 및 리더십, 각국 주한 대사, 국제기구 및 연구기관 관계자 등 글로벌 보건 리더들이 대거 참석한다. 특히 WBS 2025 개막식에서는 서 대표가 좌장을 맡아 Unitaid(국제의약품구매기구) 사무총장, 호주 보건부 차관보, 존슨앤존슨 북아시아 총괄사장 등과 글로벌 보건 협력 및 의료AI의 미래 비전을 논의할 예정이다.





AD

서범석 루닛 대표는 "APEC HLMHE와 WBS 2025는 글로벌 보건 정책과 혁신의 방향을 결정하는 국제 보건분야 정상회의"라며 "루닛은 의료AI를 통해 공공 가치를 창출하고, 암 정복과 보건 형평성 실현이라는 전 인류적 과제 해결에 기여할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>