"비싸고 양 적어" 혹평 쏟아지더니…잘나가던 이장우 카레집 9개월 만에 폐점

대식가 이미지 살려 요식업 CEO로 변신

우동 가게 시작으로 순댓국집 열어

배우 이장우가 카레 전문점인 '가래' 영업을 9개월 만에 종료했다. 가래 측은 지난달 31일을 끝으로 영업을 종료했다. 가래 측은 네이버 지도를 통해 "9월 1일부로 영업을 종료합니다. 찾아주셔서 감사합니다"라고 안내 중이다.

지난해 12월 오픈한 가래는 이장우 카레 전문점으로 오픈 전부터 주목받았으나 다소 비싼 가격과 적은 양으로 논란에 휩싸인 바 있다. 카레는 1만원, 계란 노른자를 추가한 카레는 1만 500원이며 반찬으로는 양배추무침이 제공된다. 3000원을 더 내면 카레를 추가할 수 있지만, 토핑 없는 카레가 1만 원대인 것에 비해 구성이 빈약하고 맛도 평범하다는 평이 주를 이었다.

이장우는 배우 활동 외에도 대식가 이미지를 살려 우동과 순댓국밥집을 운영하며 요식업 CEO로서 영역을 확장 중이다. 이장우 인스타그램

다만 카레 가게를 비롯해 그가 운영하는 식당에 대한 평은 다소 엇갈리고 있다. 이를 의식한 이장우는 지난해 말 정준하의 유튜브 채널에 출연해 식당 혹평에 대해 인정하기도 했다. 이장우는 "처음에 오픈하고 장사가 엄청나게 잘됐다. 근데 이게 점점 내려가는 거다. 맛이 변하니까. 맛이 변할 수밖에 없는 게 직원들이 너무 힘들어한다. 하루에 돼지머리 100개를 삶았다"며, "그걸 까서 뼈 버리고 재료 다 씻고 하니까 시스템적으로 너무 힘들어서 퀄리티가 계속 내려가는 거다. 제가 먹어봐도 맛이 없더라"라고 인정했다.

이어 그는 "순댓국집에서 당면순대를 쓰는 걸 지적하시는 분들이 많은데, 순대를 안 드시는 분이 많아 순대에 힘을 빼고 고기를 더 드리자는 작전을 쓴 것"이라고 해명하기도 했다. 그러면서 이장우는 "댓글 보면 맛이 변했다는 이런 얘기가 들어오는데 '오케이 인정, 다시 시작해야겠다' 하고 얼마 전부터 다시 바꿔서 가고 있다. 바꾸고 난 게 원래 그 맛이다. 퀄리티가 다시 올라왔다"고 자신 있게 말했다.

먹는 것에 진심인 이장우, 본업만큼 부업에도 '집중'

이장우는 MBC 인기 예능 '나혼자산다'에 출연해 먹방과 요리에 남다른 모습을 보이며 큰 사랑을 받고 있다. 전현무, 박나래와 팜유 라인을 형성해 국내를 넘어 해외까지 먹방 원정을 다녀오기도 했다. 현재 배우 활동 외에도 대식가 이미지를 살려 우동과 순댓국밥집을 운영하며 요식업 CEO로서 영역을 확장 중이다.

최근에는 반죽 개발과 앙금 맛 조정 과정에 직접 참여해 '이장우 호두과자'로 유명한 제품을 선보였다. 해당 제품은 이장우와 KBS 예능 프로그램 '팝업상륙작전' 등을 공동 기획한 푸드콘텐츠기업 FG가 손잡고 만든 호두과자 브랜드다. 부창제과

최근에는 반죽 개발과 앙금 맛 조정 과정에 직접 참여해 '이장우 호두과자'로 유명한 제품을 선보였다. 해당 제품은 이장우와 KBS 예능 프로그램 '팝업상륙작전' 등을 공동 기획한 푸드콘텐츠기업 FG가 손잡고 만든 호두과자 브랜드로, 는 60년 전 경북 경주에서 호두과자와 옛날 빵을 팔던 제과점의 이름은 부창제과를 따서 만들었다. 지난해 10월 강남에 첫 매장을 연 이후 6개월 만에 인기 상품인 '우유니 소금 호두과자'를 1억개 이상 판매하는 등 큰 인기를 끌고 있다. 강남점에 1호점을 열 당시 이른바 '오픈런' 인파가 몰리면서 대기 시간이 약 4시간을 넘어서 화제를 모았다.





업계에서는 '우유니 소금 호두과자' 등 이색 메뉴뿐 아니라 특별한 브랜드 이야기가 소비자들의 이목을 집중시켰다는 평을 받는다. 부창제과는 국내를 넘어 해외에서도 주목받고 있을 정도다. 최근 일본 닛케이 신문은 한국의 핫한 디저트를 소개하는 기사에서 부창제과를 소개하기도 했다. 부창제과는 오는 10월 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 재무·구조개혁 장관회의 개최를 위해 호두과자를 공식 협찬하기도 했다. 아울러 부창제과는 하반기 일본의 주요 백화점에 매장을 개점하고 일본 유명 라이프스타일 기업과도 협업할 예정이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

