[걸으며 서울을 생각하다]서울의 랜드마크, 누가 지정할 것인가?

입력2025.09.17 13:56

청계천·DDP·서울로 등 랜드마크화
정치인 출신이 주도, 시민 공감 실패
콘텐츠 기반 랜드마크 SNS서 인기
계획적 건축물 아닌 일상 공간 위주
시대 감수성과 집단 지성에 맡겨야

세계 여러 도시 가운데 올림픽과 월드컵을 모두 개최한 도시는 썩 많지 않다. 서울은 그 많지 않은 도시 가운데 하나다. 1988년 서울올림픽을, 2002년 월드컵을 치르면서 서울의 모습은 사뭇 달라졌다. 두 개의 대규모 국제 행사를 치르는 사이에 서울에는 지하철이 깔리고, 아파트가 들어섰으며 강남이 번성했고, 경기도에 여러 신도시가 등장했다. 그때도 지금처럼 이 행사를 전후해서 서울의 미래에 대한 논의가 활발했다.


글로벌화가 빠르게 진행되면서 서울에도 랜드마크가 필요하다는 이야기도 빠지지 않았다. "서울에는 랜드마크가 없다"는 게 당시 일반적인 인식이었다. 1988년 올림픽을 준비할 때부터 2002년 월드컵을 치른 뒤에도 여전했다. 2000년대 이후 취임한 시장들마다 여기에 큰 관심을 보였다. 청계천 복원, 동대문디자인플라자(DDP), 서울로7017 등이 그 결과물이다.


여기에는 질문이 뒤따른다. 21세기에 만든 이른바 랜드마크가 과연 랜드마크일까? 서울에는 랜드마크가 있을까? 서울에 정말 랜드마크가 필요할까?

국립국어원이 운영하는 '우리말샘'은 랜드마크를 "어떤 지역을 대표하거나 구별하게 하는 표지"로 설명한다. 서울 같은 대도시가 아닌 작은 도시나 마을, 심지어 자연경관에도 랜드마크는 존재할 수 있다. 파리 에펠탑, 뉴욕 자유여신상, 리우데자네이루 그리스도상은 오랜 역사를 지닌 대표적 랜드마크다. 2009년 완공한 두바이 부르즈 할리파도 랜드마크다. 캐나다와 미국 나이아가라 폭포, 호주 울루루는 대표적인 자연 랜드마크다.


자연 랜드마크는 논외로 하고, 건축물 랜드마크에는 공통점이 있다. 계획성이다. 뭔가를 기념하거나 어떤 생각을 전달하기 위해 만들었다. 다른 곳에서 찾을 수 없는 의미와 구조 자체의 독특함이 있다. 에펠탑은 1889년 프랑스 혁명 100주년 기념 파리 만국 박람회 상징물이다. 자유여신상은 1876년 미국 독립 100주년 기념으로 프랑스가 미국에 보낸 선물이다. 부르즈 할리파는 기념물이라기보다 두바이의 미래 지향적 정체성을 드러내기 위해 세웠다.


[걸으며 서울을 생각하다]서울의 랜드마크, 누가 지정할 것인가? 지난 10일 서울 중구 N서울타워를 찾은 외국인 관광객들이 서울 도심 풍경을 내려다보고 있다.


서울에 등장한 21세기 랜드마크는 어디에 속하는 걸까. 뭔가를 기념하는 성격은 아니다. 부르즈 할리파와 비슷하게 서울의 미래 지향적 정체성을 드러내기 위해 DDP가 들어섰다. 청계천 복원과 서울로7017은 서울이 도시 재생에 앞서가는 도시임을 보여주기 위해 만들어졌다.

그런데도 21세기에 들어선 이러한 시도들은 랜드마크로 여겨지고 있지 않은 듯하다.

가장 큰 원인은 최초의 제안자가 정치인인 시장이라는 점 때문이 아닐까 싶다. 많은 사람이 같은 생각으로 뭔가를 기념하거나 독특함을 추구해서 만들어졌다기보다 당시 임기 중인 시장의 업적으로 치부되는 경향이 있어서 그렇게 느껴진다. 정치인에 대한 불신을 반영하는 한편으로, 관 주도에 휩쓸리지 않을 만큼 한국의 민주주의가 견고하다는 해석도 가능하다.


2010년대 이후 SNS의 급속한 보급으로 랜드마크에 대한 인식은 사뭇 달라졌다. 누군가 의도적으로 랜드마크를 만들겠다는 계획보다 영화나 드라마 같은 대중문화 콘텐츠에 등장한 촬영지 정보를 SNS에 교환하는 과정을 통해 자연스럽게 그 도시의 랜드마크로 알려진다. 위에서 의도를 가지고 지정하는 게 아니라 집단 지성을 통해 자연스럽게 등장한다.


오늘날 대중문화를 비롯한 SNS의 세계에서 부상하고 있는 서울의 랜드마크는 무엇일까. 21세기에 한국을 포함해 세계적으로 큰 인기를 끈 다섯 편의 콘텐츠가 서울의 이미지 형성에 매우 큰 영향을 미쳤다. '겨울연가', '강남 스타일' '기생충', '오징어 게임', 그리고 '케이팝 데몬 헌터스'다. 이 가운데 넷플릭스의 '케이팝 데몬 헌터스'의 열풍은 매우 뜨겁다.

'겨울연가'는 북촌과 중앙고등학교, '강남스타일'은 코엑스의 트레이드 타워와 한강의 강변, '기생충'은 자하문 터널 계단, '오징어 게임은 쌍문동과 명동역 등 특정 지역이 잠깐 스치는 정도로 나왔는데, '케이팝 데몬 헌터스'에는 북촌, 낙산공원, 경복궁, 명동, N서울타워, 코엑스 K-POP 광장, 한강 청담대교, 서울올림픽주경기장 등이 영상의 배경지로 매우 길게 등장했다. 어벤져스: 에이지 오브 울트론'에서도 한강 주변과 디지털미디어시티가 크게 나왔지만 그 영향이 그다지 큰 편은 아니었다.


그 밖에도 서울 관련한 인기 있는 영상 속에서 청계천, DDP, 서울로7017을 찾기는 어렵고, 북촌 한옥마을, 광화문과 경복궁, N서울타워, 그리고 코엑스, 한강 다리와 강변, 골목이 많은 일반 주택가, 그리고 지하철역과 차량 등이 주로 등장한다. 대중문화에 등장하는 이런 곳들을 수많은 사람이 찾아오고 이들의 SNS를 통해 동시다발적으로 급속도로 확산하면서 어느덧 서울의 랜드마크가 되었다.


대중문화와 SNS가 선택한 랜드마크의 흥미로운 공통점은 누군가 의도적으로 만든 게 아니라는 점이다. 광화문과 경복궁은 일제 강점기 이전 한국 문화의 상징성으로 기념적 측면이 강하다. 북촌 한옥마을, N서울타워, 코엑스, 지하철, 그리고 한강의 여러 다리는 특정 기능을 위해 만든 것이다. 올림픽경기장은 랜드마크의 성격을 지니긴 했지만 대규모 행사의 일환으로 만든 것이라 장식적인 랜드마크와는 다르다.


서울뿐만 아니라 다른 도시도 최근 SNS에서 형성되는 집단 지성으로 새로운 랜드마크가 생기고 있다. 뉴욕 브루클린 자치구에서 오래된 붉은 벽돌 건물 사이에서 보이는 브루클린 다리의 풍경은 새로운 랜드마크로 여겨져 이곳으로 사진을 찍으러 가는 사람이 많다.

서울의 새로운 랜드마크는 시대의 감수성과 집단 지성에 따라 등장하고 있다. 지금 급부상하고 있는 곳들 가운데 인기가 시들해지는 곳도 생길 것이다. 앞으로 부상할 랜드마크 역시 예측하기 어렵다. 분명한 사실은 정치가나 전문가 집단이 의도적으로 랜드마크를 만들겠다고 해서 랜드마크가 되는 게 아니라는 점이다. 청계천과 서울로7017처럼 서울 시민들에게 호응받은 곳이 랜드마크가 되는 건 아니다. 이제 랜드마크 자체에 연연하기보다 집단 지성의 몫으로 넘겨주고 도시들은 도시들이 해야 할 바를 해나가는 데 집중하는 편이 나을 수도 있겠다.


로버트 파우저 전 서울대 교수




