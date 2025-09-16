본문 바로가기
클로인트, 가상자산 정보분석 센터 'MZS 외 9개 스캠 프로젝트' 사건 분석

정진기자

입력2025.09.16 11:30

- 최근 ‘MZS 스캠 프로젝트’ 관련 사건 분석 결과, 추가 9개의 스캠 프로젝트 확인
- 일부 해외 거래소 상장·폐지, 거래소를 통한 자금세탁 정황 및 투자자 피해 발생

클로인트, 가상자산 정보분석 센터 ‘MZS 외 9개 스캠 프로젝트’ 사건 분석
디지털 자산 인텔리전스 전문 기업 클로인트(Kloint)는 최근 국내외 커뮤니티에서 확산된 MZS(Member Zone Solutions) 사건을 중심으로 조사한 결과, 동일하거나 유사한 방식으로 운영된 총 10개 프로젝트의 사기성 정황을 확인했다고 9월 15일 발표했다.


조사 대상에는 ▲STOY(Security Token Offering Y) ▲HorseMania(HMC) ▲LogiTron(LTR) ▲PlayXB(PXB) ▲Golf and Golf(GNG) ▲GPT chat(GPTCH) ▲Golf and Cart(GNC) ▲Golf Cart Victorias(GCV) ▲UPNEWS(UPNEWS)가 포함된다. 이번 조사에서 확인된 프로젝트들의 온체인 활동은 2023년 8월부터 2025년 1월까지 Polygon 네트워크 지갑에서 연속적으로 발행·운영된 것으로 드러났다. 최소 6개 이상의 토큰이 동일한 지갑 주소에서 순차적으로 생성되었으며, 각 프로젝트는 발행 직후 해외 거래소 상장을 공지하거나 자체 플랫폼을 통해 결제 수단으로 활용되는 등 투자자 유입을 노린 것으로 분석된다.


주요 프로젝트별로는 MZS가 2024년 3월 5일 현물 마켓(MZS/USDT) 거래 개시를 공식 안내했으며, GCV는 DigiFinex와 NexDAX에 상장 공지가 확인됐다. GPTCH는 BitMart에 GPTCH/USDT 페어로 2025년 2월 11일 상장이 공지되었고, UPNEWS는 DigiFinex에 2025년 6월 18일 노출된 바 있다. GNC는 온체인 배포 흔적은 확인되었으나 외부 상장 공지는 발견되지 않았으며, GNG는 DigiFinex 상장 홍보가 확인됐다.


각 프로젝트는 XeggeX, Digifinex, BVOX, BankCEX, UZX, NexDAX, Azbit 등 VASP 미 인증 거래소를 통해 상장 및 거래 개시를 홍보했다. 한편, 일부 프로젝트는 단순한 거래소 상장 외에도 'Comarket'이라는 자체 온라인 플랫폼을 운영하며 골프 투어권, 해외 호텔·투어 패키지, 바캉스 이벤트 상품권 등을 판매했다. 해당 플랫폼은 상품 결제 시 GNG 등 특정 토큰만 사용 가능하도록 강제하였으며, '결제 가능 코인 확장 이벤트'와 같은 홍보 문구를 내세워 마치 합법적이고 실생활에 쓰일 수 있는 코인처럼 위장했다. 이는 실질적 가치가 없는 토큰을 생활 소비재와 연결시켜 투자자에게 신뢰를 유도하고, 결제를 통한 자금 유입을 자연스럽게 끌어내는 수법으로 해석된다.


그러나 일부는 상장 직후 거래 페어가 폐지되거나 거래 지원이 중단되었고, 심지어 거래소 자체가 규제 위반으로 폐쇄된 사례도 확인되었다. 이는 투자자들에게 "정상 상장"이라는 착시를 유발한 뒤, 빠르게 거래 루트를 차단하는 방식으로 악용된 것으로 분석된다.


특히 대부분의 거래소에서 거래 페어는 USDT 기반으로 설정되었는데, 이는 해당 토큰 자체에는 실질적 가치가 없으므로, 안정적인 스테이블 코인인 USDT로 투자금을 흡수하려는 목적에서 기획된 것으로 해석된다. 결국 투자자 자금은 무가치 토큰을 거쳐 USDT로 전환되어 운영진 지갑이나 외부로 이동되었으며, 이 과정이 자금세탁 경로로 활용된 정황이 드러났다.


온보딩·전환 방식은 거의 모든 프로젝트에서 유사했다. 앱 설치 후 지갑 연동, UID 기반 계정 생성 및 복구 절차를 거쳐 해외 거래소로 입금을 안내했다. 이후 특정 현물 페어 검색과 거래 과정을 단계별 캡처 자료로 제시하며 투자자를 유도했고, 국내 규제를 회피하기 위해 개인 지갑을 통한 화이트리스트 등록·경유 송금 절차까지 포함되어 있었다.


홍보 문구는 "상장 임박", "에어드롭 마감", "회원권 혜택", "특별 보너스" 등 시간 압박형 표현이 반복적으로 사용되었으며, 투자자에게 조급함을 유발해 무분별한 입금을 유도한 것으로 확인됐다.


백서 분석 요지로는, MZS는 '골프 플랫폼 생태계'와 DAO·DApp 통합을 내세우지만 실제 서비스 흐름과 수익 모델이 불명확하고 토큰 부문도 총발행량·분배 비율만 제시되어 락업·베스팅·상장 전후 유통 계획 및 투자자 보호 장치 공개가 결여돼 유통·거버넌스 투명성 측면의 결함이 드러난다.


수사 동향과 관련해 GCV 사건은 경기남부경찰청 광역수사대에서 운영진 3명 구속 송치가 보도됐고, MZS 관련 사안에서도 다수 인원 불구속 송치와 함께 "국내 상장 예정", "회원권 제공" 등을 내세운 고가 매수 유도 정황이 확인됐다. 다른 프로젝트는 조사 단계에 있으므로, 최종 판단은 사법 절차에 따른다.


특히 UPNEWS 코인은 가장 최근에 생성된 사례로 확인되어 투자자들의 각별한 주의가 요구된다. 또한 각 코인의 스마트 컨트랙트에서 대량으로 민팅된 주소들을 추적한 결과 상호 연관성이 발견되었으며, 이는 MZS를 비롯한 관련 프로젝트들이 단순한 개별 사안이 아닌 조직적·연계적 활동일 가능성을 시사한다. 이에 따라 해당 프로젝트들에 대한 투자나 참여는 신중한 접근이 필요하다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

