양산시, 22일부터 독감 인플루엔자 예방접종 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대상자별 예방접종 시작 일자 준수



적기 접종으로 겨울철 유행 대비

경남 양산시는 9월 22일부터 내년 4월 30일까지 인플루엔자 무료 예방접종을 실시한다.

이번 접종은 다가오는 겨울 인플루엔자 유행에 대비해 감염 시 중증화 위험이 큰 6개월∼13세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신을 대상으로 단계적으로 시행하며, 특히 65세 이상 어르신은 코로나19 백신과 동시 접종도 가능하다.

국가예방접종 무료 대상자는 22일부터 2회 접종 대상인 생후 6개월∼9세 미만의 생애 첫 접종 어린이, 29일부터 13세 이하 어린이와 임신부, 10월 15일부터 75세 이상 어르신, 10월 20일부터 70∼74세 어르신, 10월 22일부터 65세 이상 어르신이 접종받을 수 있고 익년 4월 30일 사업 종료 시까지 접종 가능하다.

국가예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관(관내 156개소)에서 접종 가능하니 시작 일자에 맞추어 접종할 수 있다.

양산시 자체 무료 접종 대상자는 관내 주소지를 둔 14∼64세 취약계층 대상자 중 기초생활 수급자, 장애 정도가 심한 장애인, 국가유공자 본인, 가금류 종사자와 둘째아 이상 다자녀 가정의 14∼18세 자녀이고 접종 시작은 10월 27일부터 백신 소진 시까지 실시하며, 접종 장소는 양산시·웅상보건소, 원동보건지소(수·목), 화제·선리보건진료소이다.

양산시보건소 관계자는 "예방접종은 감염병에 의한 입원 치료와 사망 등 중증 합병증 발생 가능성을 낮추는 데 매우 효과적이므로 올겨울 유행에 대비해 10∼11월 중 꼭 접종받아야 한다"며 "특히 65세 이상 어르신은 코로나19 동시 접종으로 면역력을 강화하길 바란다"고 당부했다.





AD

인플루엔자 예방접종 안내와 위탁의료기관 현황 등과 관련된 기타 자세한 사항은 양산시청과 보건소 홈페이지에서 확인 가능하다.

인플루엔자 예방접종 안내.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>