추석 연휴, 10월10일 임시공휴일 물 건너갔다

與 "지정 요청 계획 없어"

한정애 더불어민주당 정책위의장이 14일 열린 기자간담회에서 추석 연휴와 관련해 10월10일 임시공휴일 지정을 정부에 요청할 계획이 없다고 밝혔다.

올해 추석은 10월6일 월요일로, 첫날이 일요일 5일인 관계로 8일 수요일이 대체공휴일로 지정됐다. 이로써 3일 개천절부터 9일 한글날까지 주말을 포함한 7일 연휴가 보장된다.

10일이 임시공휴일로 지정되면 주말까지 이어져 최장 열흘간 쉴 수 있지만, 정부가 "검토한 바 없다"는 입장을 밝힌 데 이어 민주당도 요청 계획이 없다고 선을 그으면서 임시공휴일 지정은 사실상 무산된 것으로 보인다.





민주당은 대신 15일 열린 '추석 민생안정대책' 당정협의에서 물가 안정과 임금 체불 해소 방안 등을 집중 논의했다. 한 정책위의장은 "명절을 앞두고 가장 고민하는 게 임금 체불 문제"라며 "이를 정상화해서 명절에 즐겁게 보낼 수 있으면 좋겠다"고 말했다.





