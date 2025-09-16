각광 받는 폐기물 시장, 올해 투자액 3조6000억 넘어섰다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사모펀드 업계, 잇따라 폐기물 업체 인수

지난해 전체 투자액 훌쩍 넘어서

진입장벽 높고, 꾸준한 성장세 주목

사모펀드(PEF) 업계가 폐기물 업체 인수를 위해 공격적인 투자를 이어가고 있다. 지난해 관련 시장엔 3조3000억원의 자금이 투입됐는데, 올해는 이를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 전망된다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 폐기물·수처리 업체 인수를 위해 국내외 PEF는 약 3조6000억원을 투자하며, 이미 지난해 전체 투자금을 훌쩍 넘어섰다. 현재 물밑에서 진행중인 다수의 거래를 고려하면 올해 4조원이 넘는 돈이 몰릴 것으로 보인다.

올해 폐기물 시장에선 굵직한 M&A가 다수 진행됐다. 단일 거래로 가장 큰 규모는 글랜우드프라이빗에쿼티(글랜우드PE)의 LG화학 워터솔루션사업부 인수다. 지난 6월 사업양수도 방식으로 1조 4000억원에 인수하는 계약을 체결했다. LG화학 워터솔루션 사업부는 RO멤브레인(역삼투막)을 개발·공급하는데, 전 세계 해수담수화 분야 2위 업체다.

조 단위 거래는 또 이어졌다. 세계 3대 PEF로 꼽히는 콜버그크래비스로버츠(KKR)는 지난달 SK에코플랜트의 환경 자회사 리뉴어스, 리뉴원, 리뉴에너지충북 등 3곳을 1조7800억원에 인수했다. 리뉴어스는 공공 하·폐수 처리 운영실적 1위 업체이며, 리뉴원과 리뉴에너지충북은 폐기물 수집 및 처리를 주 사업으로 한다.

어펄마캐피탈은 6월 CEK(옛 KC환경서비스) 등 싱가포르 인프라 전문투자사 에퀴스디벨롭먼트가 보유한 폐기물 처리 관련 업체들을 4000억원에 모두 인수했다. CEK의 전신은 KC환경서비스로 전국 3위 폐기물 업체다. 어펄마캐피탈은 지난해 더함파트너스와 컨소시엄을 구성해 충남 당진에 있는 지정폐기물 최종 처리 업체 제이엔텍을 인수하기도 했다

이로써 올해 진행된 폐기물 업체 M&A에만 이미 약 3조6000억원의 자금이 투자됐다. 금융감독원의 PEF 투자집행 규모 집계를 보면, 지난해 하수·폐기물처리·재생업에는 3조3000억원이 투입됐다. 이는 전년도 6000억원보다 450% 급증한 것인데, 올해는 이를 이미 넘어선 것이다.

현재 진행중인 거래를 고려하면, 올해 폐기물 시장엔 4조원 넘는 자금이 투입될 것으로 보인다. 최근 폐기물 처리 기업 코엔텍의 본입찰이 진행됐다. 최대 주주인 E&F프라이빗에쿼티(PE), IS동서와 매각주관사인 UBS, EY한영이 본입찰을 실시한 결과 어펄마캐피탈과 거캐피탈, IMM프라이빗에쿼티(PE)가 참여했다. 매각 대상은 코엔텍 지분 100%다. 매각 측 희망가는 8000억원 수준이다.

폐기물 시장에 PEF의 자금이 몰리는 이유로는 우선 '허가 산업'이라는 특성상 진입 장벽이 높다는 점이 꼽힌다. ESG(환경·사회·지배구조)의 중요성이 높아지면서 대기업들도 속속 폐기물 시장에 뛰어들고 있어, 향후 몸값은 더 뛸 전망이다. 또 관련 시장이 꾸준히 성장세를 보이고 있어 인수 후 일정 기간 뒤 투자금 회수를 노려야 하는 PEF에 안성맞춤인 투자 분야라는 평가가 나온다.

삼일PwC는 보고서를 통해 "국내 불황으로 인해 경기에 취약하고 변동성이 큰 소비재보다는 경기 변동 영향이 적고, 안정적인 현금 창출이 가능한 인프라 성격의 환경 폐기물 시장이 다시 각광받게 됐다"고 설명했다.





이어 "국내 PEF의 드라이파우더(미집행 약정액)는 지난해 말 기준으로 37조5000억원에 달하고 고금리로 집행하지 못했던 드라이파우더가 더욱 커질 것으로 예상된다"면서 "자금을 빠르게 소진할 수 있는 대형 폐기물 매물에 대한 투자가 주목받고 있다"고 분석했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

