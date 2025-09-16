경찰청, 사기방지 국제 컨퍼런스 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내외법집행기관·민간·학계 협력

경찰청은 16일 '제3회 사기방지 국제 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.

이번 학술회의엔 이상식·서범수 의원, 국회의장실 관계자, 국내외 주요 법집행기관 대표, 각국 대사, 금융·통신·핀테크·온라인 거래처 관계자 등 200여명이 참석했다.

이재명 대통령은 이날 서면 축사를 통해 "사기 범죄는 국민의 삶을 파괴하는 중대 범죄"라며 "정부는 무관용의 원칙으로 강력히 대응하고, 범정부 차원의 예방·경보 체계를 구축하는 한편, 제도적 기반 강화를 위한 입법도 추진하겠다"고 강조했다.





유재성 경찰청장 직무대행은 "초국경 사기 조직으로부터 국민의 소중한 재산과 평온한 일상을 지켜내기 위해 전 세계가 하나가 되어 강력한 대응 공동체를 만들어야 한다"며 "이번 학술회의가 민·관·학이 함께 하는 새로운 협력모델을 여는 계기가 될 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

