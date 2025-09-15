코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍

정부, '양도세 대주주 기준 50억 유지' 발표
증권·반도체株 등 강세…자동차·조선은 주춤
코스피 지수가 역사상 처음으로 3400선을 돌파하며 상승 마감했다. 양도세 대주주 기준 50억원 유지 발표 및 반도체 강세에 신고가 랠리가 이어졌다.
15일 코스피지수는 전 거래일 대비 11.77포인트(0.35%) 오른 3407.31에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 12.24포인트(0.36%) 오른 3407.78로 출발한 후 장중 등락을 반복하며 3400선대에서 소폭 상승 마감했다. 10거래일 연속 상승세를 이어갔고, 외국인도 6거래일 연속 순매수했다. 외국인이 2669억원어치를 홀로 사들였고, 개인은 1368억원어치, 기관은 1362억원어치를 각각 팔아치웠다.
시가총액 상위 종목 중에선 삼성물산(7.05%), 삼성전자우(1.64%), 삼성전자(1.46%), 신한지주(0.87%), SK하이닉스(0.76%) 등이 상승했다. 반면 기아(-3.97%), 현대차(-3.80%), 두산에너빌리티(-3.61%), 한화오션(-3.27%), 카카오(-2.29%), HD현대중공업(-2.25%), 한화에어로스페이스(-1.60%), 현대모비스(-1.28%), HD한국조선해양(-1.20%) 등은 하락 마감했다.
업종별로 보면 증권(3.91%), 유통(3.55%), 의료정밀기기(2.49%), 금융(1.78%), 전기전자(0.91%), 건설(0.82%) 등 업종이 상승했다. 반면 운송장비부품(-2.36%), 운송창고(-2.22%), 기계장비(-1.92%), 오락문화(-1.29%) 등 업종은 떨어졌다.
김지원 KB증권 연구원은 "주식 양도세 대주주 기준이 현행대로 50억원으로 유지되며 증권주가 강세였다"며 "배당소득분리과세 최고세율 조정 가능성 등 상법개정안 기대감이 확대되며 금융, 지주 등도 올랐다"고 말했다. 그러면서 "삼성전자, SK하이닉스 및 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목들도 상승세를 이어갔다"며 "이재명 대통령의 로봇 등 신산업 규제 개선 논의 소식에 일부 로봇주도 급등했다"고 설명했다.
그는 "대미 관세 협상과 관련해 3500억달러(약 486조원)를 미국에 투자하는 방식을 두고, 양국 간 이견이 있는 것으로 전해졌다"며 "협상 난항 소식에 대표적 수출주인 자동차주가 약세였다. 조선, 원자력도 부진한 흐름이었다"고 전했다.
코스닥지수는 전 거래일보다 5.61포인트(0.66%) 상승한 852.69에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 2.56포인트(0.30%) 오른 849.64로 출발했고, 오후 들어 상승폭을 키웠다. 외국인과 기관이 각각 1581억원어치, 373억원어치를 팔아치웠다. 개인은 1379억원어치를 사들였다.
시가총액 상위 종목 중에선 케어젠(10.61%), 리노공업(2.14%), 휴젤(1.72%), 에코프로비엠(1.68%), 레인보우로보틱스(1.53%), 이오테크닉스(0.92%) 등이 상승했다. 반면 보로노이(-4.32%), 파마리서치(-2.80%), 코오롱티슈진(-2.42%), 삼천당제약(-1.18%), 에스엠(-1.12%), 에이비엘바이오(-1.04%), HLB(-1.02%), JYP Ent.(-0.91%) 등은 하락세를 나타냈다.
김 연구원은 "이번 주 금리 인하가 기정사실화된 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 국내 증시 신고가 랠리가 이어졌다"며 "이에 따른 차익실현 욕구와 추가 매수세 유입이 맞물리며 방향성 탐색 가능성이 있다. 이번 주 통화정책회의 이후 금리인하 '사이클' 진입 여부 즉, 통화정책 경로에 대한 전망이 증시 향방에 주요 변수가 될 것"이라고 덧붙였다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
