전남 직업계고생들, 전국상업경진대회 '32관왕' 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11개교 94명 참가…13개 종목 '입상'

전남도교육청은 소속 학생들이 '제15회 전국상업경진대회'에서 교육부장관상(대상) 2개를 포함해 13개 종목에 걸쳐 32명이 입상하는 우수한 성과를 거뒀다고 15일 밝혔다.

지난 2~4일 사흘간 경북 경주에서 열린 이번 대회는 교육부와 17개 시·도교육청이 공동 주최하고 경상북도교육청이 주관했다. 대회는 회계·창업·사무·전자상거래·금융·세무 등 경진 11종목과 경제골든벨 등 경연 4종목에 총 1,600명의 선수가 참가했다.

전남도교육청 소속 학생들이 '제15회 전국상업경진대회'에서 32명이 입상하는 우수한 성과를 거뒀다. 전남도교육청 제공

AD

전남도교육청은 상업계열 직업계고 11개교에서 총 94명이 경진 11개, 경연 3개 종목에 참가했다. 이 중 비즈니스영어, 호텔식음료서비스실무(조주) 두 종목에서 교육부장관상(대상)을 차지했으며, 13종목에서 금상 3개, 은상 7개, 동상 20개 총 32개의 상을 받았다.

특히 한국항만물류고등학교는 2년 연속 금상에 이어 올해는 2학년 방민혁 학생이 교육부장관상을 받는 등 비즈니스영어 종목 강자로 전국에 이름을 떨쳤다. 진성여자고등학교 3학년 김은수 학생도 호텔식음료서비스실무(조주) 종목에서 교육부장관상을 수상했다.

학교별 수상내역은 ▲진성여자고 9개(대상1, 동상8) ▲여수정보과학고 9개(은상3, 동상6) ▲한국항만물류고 5개(대상1, 금상2, 동상2) ▲나주상업고 5개(은상2, 동상3) ▲순천효산고 2개(동상2) ▲목포여자상업고 1개(은상) ▲순천청암고 1개(은상) 등이다. 2026년 제16회 전국상업경진대회는 광주교육청 주관으로 광주 일원에서 개최될 예정이다.





AD

김영신 교육국장은 "전남 학생들이 전국 무대에서 기량을 발휘해 좋은 성과를 거둔 것을 축하한다"며 "앞으로도 현장 맞춤형 상업 인재 양성을 위해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>