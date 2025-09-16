본문 바로가기
[벤처, 소송주의보]②"IPO 안되면 책임져라"…독소조항에 우는 창업자들

김대현기자

입력2025.09.16 06:48

수정2025.09.16 08:21

경기침체·심사강화 등 상장 실패 이유 많은데
'IPO 실패시 연 20% 손해배상' 등 계약
갈길 먼 스타트업, 줄줄이 민사소송 당해
"출자자 보호 앞세우기보다 동행·균형 고민해야"

편집자주미국과 이스라엘 등 벤처 선진국에서는 창업 실패가 오히려 '경험치'로 인정돼 재도전의 발판이 된다. 그러나 한국은 여전히 실패가 창업자 개인에게 낙인처럼 작용하고, 재기의 길마저 막아서는 구조다. 특히 투자계약에 따라 스타트업 법인뿐만 아니라 창업자가 개인 재산으로 책임을 져야 하는 소송 리스크가 치명적이다. 최근 국내에서 진행된 스타트업과 투자사 간 소송 사례, 계약서 독소조항 회피 요령 등을 3회에 걸쳐 분석해 본다.
스타트업이 기업공개(IPO)에 실패한 뒤 투자사와 법정 다툼에 휘말리는 사례가 잇따르고 있다. 창업자들 사이에서는 "투자유치 때 했던 약속이, 결국 소송으로 돌아올 수 있다"는 위기감이 확산되고 있다. 경기침체와 고금리, IPO 심사 강화로 '투자금 회수' 압박이 커진 투자사들이 스타트업에 불리한 계약 조건을 법적 분쟁으로 활용할 여지가 커졌기 때문이다.

투자사 "2년 내 IPO" "실패 땐 손해배상" 계약 요구

올해 법원에선 투자사가 'IPO 불발' 이후 스타트업에 배상을 요구한 소송들이 잇따라 진행됐다. 현대자산운용이 로봇 스타트업 알피(옛 로보프린트) 및 대표(창업자)를 상대로 낸 손해배상 청구소송이 대표적인 사례다. 16일 아시아경제 확인 결과, 이 사건은 지난달 2심에서 알피 측 승소가 확정됐다.


양측의 분쟁은 투자 계약서의 IPO 의무조항을 둘러싸고 불거졌다. 현대운용은 2018년 말 알피에 5억원을 투자하면서 "2년 내 코넥스 상장을 마무리한다"는 조건을 넣었다. 하지만 알피는 코로나19 여파로 지방자치단체 발주 사업이 축소되며 실적 확보에 실패했고, 상장요건을 맞추지 못했다. 현대운용은 '계약 불이행'을 이유로 2022년 손해배상을 청구했다.


1심은 알피 측 손을 들어줬다. 재판부는 "상장 의무는 결과채무가 아니라 수단채무"라며 "회사가 성실히 노력했는데도 외부요인으로 상장이 좌절됐다면 의무 불이행으로 볼 수 없다"고 판단했다. 결과채무란 특정한 결과를 반드시 달성해야 하는 의무로, 그 결과가 발생하지 않으면 의무를 다하지 않은 것으로 간주한다. 반면 수단채무는 결과 달성을 위해 성실하게 노력할 의무를 의미하고, 최선을 다했어도 결과를 얻지 못했다면 의무를 다한 것으로 볼 수 있다. 2심도 같은 판단을 유지하며 현대운용의 항소를 기각했고, 현대운용이 상고를 포기하면서 판결이 확정됐다.


올해 초 수제맥주 업체 코리아크래프트비어와 HB인베스트먼트의 소송도 투자사 패소로 결론이 났다. HB인베는 2016년 50억원을 투자하면서 "2022년 말까지 IPO를 완료하지 못하면 원금과 함께 연 복리 20%의 손해배상금을 지급한다"고 조건을 달았다. 기한 내 상장이 무산되자 2023년 초 HB인베는 코리아크래프트비어와 경영진을 상대로 손해배상을 청구했다.

1심은 "IPO는 회사의 노력만으로 달성할 수 없는 목표다. 수제맥주 시장 침체 등 외부 환경을 고려하지 않고 결과만으로 책임을 묻는 것은 부당하다"며 "연 20% 이자를 부담시키는 것은 일방적으로 투자자에게 유리한 불공정 계약"이라고 짚었다. HB인베는 불복하고 항소를 제기했다가 이를 철회하면서 지난 2월 코리아크래프트비어 측 승소가 확정됐다.


두 사건을 종합하면, 각 재판부는 IPO 의무를 '결과채무'가 아닌 '수단채무'로 해석했다. 즉, 회사가 외부 환경 탓에 결과적으로 상장에 실패했더라도 성실한 노력이 입증되면 계약 위반으로 볼 수 없다는 것이다.


특히 코리아크래프트비어 소송의 재판부는 "IPO 의무 위반을 이유로 무조건적으로 손해배상 청구권을 부여해 고액의 이자를 내도록 하는 것은 투자사에 일방적으로 유리한 불공정한 계약"이라며 "이는 상호협의하에 성공적인 IPO를 성공시켜 펀드조합과 스타트업 모두의 이익을 추구하려고 했던 이 사건 계약의 의도, 모험자본의 투자라는 벤처투자의 본질 및 스타트업을 육성하려는 정책적 측면에도 반한다"고 강조했다.

투자사 "LP 보호 차원" vs 창업자 "사실상 족쇄"

일련의 소송전 이후 벤처 업계에선 '독소조항 리스크'에 대한 우려가 커지고 있다. 상환전환우선주(RCPS) 상환조건, 풋옵션(주식매수청구권), 리픽싱(전환가액 조정), 위약벌 등은 스타트업 투자계약 현장에서 흔히 볼 수 있는 조항인데, 국내 투자 환경상 투자사 측에 유리한 조건으로 반영되는 경우가 많다. 투자 유치가 시급한 스타트업 입장에선 '펀드조합 출자자(LP) 보호'라는 명분을 앞세우는 투자사 측의 요구를 거부하기 어렵다는 것이다.


[벤처, 소송주의보]②"IPO 안되면 책임져라"…독소조항에 우는 창업자들

국내 벤처투자 생태계의 구조적인 한계도 영향을 줬다. 한국은 선진국 대비 인수합병(M&A) 시장이 협소하고 IPO 의존도가 높다. 이 같은 상황에서 수년째 고금리 기조가 이어져, 벤처 업계는 자금 조달에 어려움을 겪었다. 여기에 IPO 심사까지 더욱 까다로워져 회수(엑시트) 창구는 더욱 좁아졌다. 투자사가 투자 손실을 만회할 수단이 마땅찮아 지면서 스타트업 및 창업자들이 독소조항 및 소송 리스크를 떠안게 됐다는 것이다.


전문가들은 LP에 대한 투자사의 선관주의 의무(선량한 관리자의 주의의무)와 스타트업 육성이라는 정책 목표 사이에서 접점을 찾아야 한다고 진단했다.


스타트업 투자계약 전문 A 변호사는 "우리나라가 계약서에 독소조항 등을 빡빡하게 담는 일이 많은데, 투자금이 절실한 스타트업은 울며 겨자 먹기로 도장을 찍게 된다"며 "다만 투자사도 'LP의 출자금을 투자사 돈보다 더 높은 주의의무로 관리하라'라는 선관주의 의무를 적용받는 만큼, 여러 계약 조항을 포함하려 하는 것이다. 결국 '동행'이라는 관점에서 양측이 균형을 잡아가야 할 문제"라고 짚었다.


김성훈 법무법인 미션 대표변호사는 "결국 정책적 리더십이 필요한 시점"이라고 밝혔다. 그는 "많은 LP가 정책적으로 연결되는 기관인 경우가 많다. 불필요하고 과도한 법적 조치로 분쟁을 야기하는 일들을 막도록 투자사 측에 방향성을 제시하는 것이 필요하다"며 "정부가 전체 상황을 점검하고, 스타트업 투자 시장의 신뢰와 투명성을 강화할 방안을 고민해야 한다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

