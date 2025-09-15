양산시, 국비확보 위해 중앙부처와 연이어 협력 행보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나동연 시장, 행안부·국토부·해수부 방문 지역 현안 건의

경남 양산시는 15일 행정안전부, 국토교통부, 해양수산부 등 주요 부처를 방문해 관계자들과 면담을 갖고 현안사업에 대한 정부 지원을 요청했다.

국토교통부 철도국 방문.

이번 방문은 현안사업의 원활한 추진을 위한 국비 확보와 국정과제에 반영된 사업을 논의하는 등 정부와의 협력체계를 강화하기 위해 정부세종청사에서 진행됐다.

방문단에는 나동연 시장을 비롯한 관계부서 공무원 20여명이 동행했으며, 동남권 광역순환철도 건설사업, UN국제물류센터 유치, 기준인건비 상향, 특별교부세 지원 등 다양한 현안을 폭넓게 논의했다.

먼저 국토교통부와의 논의에서는 김해∼양산∼울산을 연결하는 초광역 교통인프라인 동남권 순환 광역철도 건설사업의 중요성을 설명하고, 예비타당성 조사 과정에서 정책성과 지역균형 발전의 필요성을 충분히 고려해 조속히 통과될 수 있도록 적극적인 협조를 요청했다.

아울러 앞서 이미 예타를 통과한 부산∼웅상∼울산을 연결하는 부울경 광역철도 건설사업도 차질 없이 추진될 수 있도록 신속한 후속 조치를 요청했다.

행정안전부에는 국가정책, 지역현안 등 행정수요 대응을 위해 기준인력 증원과 기준인건비 상향을 요청하고, 물금읍행정복지센터 별관 신축사업과 주진불빛공원 조성사업의 원활한 추진을 위해 150억원의 특별교부세 지원도 함께 요청했다.

행정안전부 지방재정국 방문.

또 해양수산부에서는 지난 8월 국정과제로 발표된 UN국제물류센터 유치와 관련해 2040년으로 예정된 양산ICD 부지 임대 만료 이전이라도 조기 유치가 가능한지 검토해 줄 것으로 요청하고, 국제적 위상과 경제적 파급효과를 고려해 적극적인 지원을 요청했다.





나동연 시장은 "국내외 정책환경이 급변하는 시기인 만큼 변화에 기민하게 대응하고 정부와 긴밀한 협력을 통해 지역 현안을 조속히 해결하겠다"며 "무엇보다 지역 발전을 뒷받침할 국비 확보에 최선을 다해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

