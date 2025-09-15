[특징주]모델솔루션, 'K-휴머노이드 연합' 합류 소식에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모델솔루션이 강세다. 정부가 주관하는 'K-휴머노이드 연합'에 참여한다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

15일 오후 2시26분 기준 모델솔루션은 전일 대비 14.3% 상승한 1만2230원에 거래되고 있다.

업계에 따르면 이날 모델솔루션은 산업통상자원부·한국산업기술평가관리원이 주관하는 'K-휴머노이드 연합' 신규 참여기업으로 선정됐다고 밝혔다.

모델솔루션은 AFPM 모터, 인덕티브 엔코더, GaN 모터 드라이브, QDD 감속기 등을 하나로 통합한 '휴머노이드 관절용 초경량 스마트 액추에이터(구동장치)'를 개발하고 있다. 자체 구조·설계 노하우와 특허를 기반으로 기술 우위를 확보했으며, 프로토타입·금형·3D프린팅 등 전 주기 제조 인프라로 실증(PoC)과 제품화도 빠르게 진행 중이다.

K-휴머노이드 연합은 2030년까지 국산 휴머노이드 기술 자립, 산업 생태계 조성을 목표로 서울대, KAIST, 연세대, 포스텍 등의 연구기관과 삼성전자, LG전자, 포스코, SK 등 주요 대기업, 다수 로봇 전문기업이 함께하는 협력체다.





모델솔루션은 팔, 손, 다리 등 휴머노이드의 정밀구동 실증과 상용화를 적극 추진할 방침이다. 오픈 플랫폼 개발, 산업 표준화까지 확대하며 정부 R&D·글로벌 프로젝트로 의료·재활·서비스 등 다방면 성과 창출에도 나선다.





