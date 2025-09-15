높은 미래가치 지닌 ‘화성시청역 더리브’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

경기도 화성시 남양읍 활초리에 들어서는 '화성시청역 더 리브'가 주거 안정성과 미래 가치 상승을 동시에 기대할 수 있는 단지로 주목받고 있다. 서해선 복선전철 화성시청역 개통에 따른 교통 호재와 더불어, 안정적인 민간임대 아파트라는 점에서 실수요자와 투자자 모두에게 매력적인 선택지로 꼽히고 있다.

'화성 시청역 더리브'는 민간임대 아파트로 10년간 안정적인 거주가 가능하다. 청약 통장이 필요 없고 만 19세 이상이면 누구나 신청할 수 있으며, 국내 거주 외국인·법인 사업자도 입주가 가능하다. 또한 주택 수에 포함되지 않아 취득세·재산세·양도세 등의 세 부담이 없고, 주변 시세 대비 저렴한 임대료로 장기 거주가 가능하다. 임대 기간 종료 후에는 소유권 취득 또는 양도를 선택할 수 있어 실거주와 투자 측면에서 모두 유리한 조건이다.

시공은 종합건설사 SGC E&C가 맡아 품질과 안정성이 보장된 프리미엄주거 브랜드인 'THE LIV'는 '집'의 근원적 가치와 '삶'의 본질 가치를 추구하며 고품질 시공이 예상된다. 지하 2층, 지상 25층, 19개 동 총 1,428세대(59㎡, 84㎡A/B/C) 규모로 조성되며, 최신 설계를 적용해 공간 활용도를 극대화했다. 특히 84B·84C 타입은 넉넉한 평면 구조와 채광·환기·수납을 고려한 프리미엄 설계로 주목받는다.

입주민 편의와 삶의 질의 향상을 위해 피트니스센터, 시니어센터 등 다양한 커뮤니티 시설과 녹지 공간이 마련되어 쾌적한 주거 환경을 제공한다.

'화성 시청역 더리브'는 서해선 복선전철의 화성시청역 근처에 역세권 입지를 확보한 위치해 있으며, 대중교통 접근성이 매우 뛰어나기 때문에 출퇴근 또는 주요 거점도시 이동시 시간 절감 효과가 크다.

국도 77호선 확장 사업, 비봉-매송 고속도로, 평택-시흥 고속도로 등 광역 교통망과의 연계가 좋다. 이러한 교통 호재가 실생활 편의뿐 아니라 부동산 가치 상승의 밑거름이 될 수 있다. 생활 인프라 밀집 지역으로 화성시청, 대형마트, 학교, 병원 등이 인접해있으며, 단순히 주거 공간만 제공하는 것이 아닌, 일상생활에 필요한 서비스 이용이 매우 편리한 곳이다.

송산그린시티, 국제테마파크, 산업단지 등 인근 대형 개발 사업이 활발히 진행 중으로, 인구 유입 및 지역 상권 성장에 따른 시너지 효과를 기대할 수 있고 또한 대부분 10년 후 분양 전환 시 예상되는 부동산 가격 상승에 대한 확실한 기대감을 가지고 있으며 이러한 장점과 함께 더욱 안정적인 투자처로 주목받고 있다.

화성시는 특례시로서의 행정적·도시적 위상이 커지고 있으며, 도시계획 및 개발이 지속적으로 이루어지고 있다. 따라서 중장기적으로 부동산 가치 상승 가능성이 크다는 평가가 많다.

관계자의 말에 따르면 본 사업은 2040 화성시 도시기본계획을 기초로 하여 건립사업을 진행하고 있으며 올해 화성시와 경기도간에 협상중인 도시기본계획이 확정되면 당 사업지는 후속진행하여 주거기능을 갖출 수 있도록 상하수도, 교통, 교육 협의를 진행할 예정이라고 밝혔다.

이는 더욱 안정적인 사업진행과 불확실성의 해소로 판단된다. 홍보관은 화성시 남양읍 남양천로에 위치하고 있으며 방문 시 전문가의 친절한 상담을 받을 수 있다.





AD

부동산 시장을 안정적으로 관리하기 위해 정부에서 끊임없이 대책을 마련하고 있지만 높은 규제와 이자율 상승으로 인해 모집가는 더 높이 올라가는 추세이나 실수요자 중심으로 새로운 부동산을 찾는 사람은 늘어나고 있다. 이에 합리적인 모집가와 대단지로 각광받는 '더리브 화성시청역'은 화성시청역 인근 교통, 교육, 자연, 개발호재 등의 기대심리로 부동산 공급대책과 동시에 기대되는 대단지이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>