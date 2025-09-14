경북 교직원, 박열의사기념관서 독립정신 되새겨

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문경 답사 투어,역사 체험

통한 교육 연계 모색

경북 도내 체험학습 담당 교직원들이 독립운동가 박열 의사의 나라 사랑 정신을 되새겼다.

경북 교직원, 박열의사기념관서 독립정신 되새겨추모의식 후 단체 기념촬영 하고 있다.

문경시는 지난 12일 문경 에코월드에서 진행된 교직원 답사 투어 프로그램에 참여한 도내 초·중·고 교직원 8명이 박열의사기념관을 방문했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 교직원들이 현장을 직접 체험하며 교육기관과 연계할 수 있는 관광·교육 인프라를 발굴하기 위해 마련됐다.

교직원들은 기념관 관계자의 안내에 따라 추모 의식을 진행하고 전시실을 관람한 뒤, 박열 의사와 함께 항일운동에 나섰던 가네코 후미코 여사의 묘소를 참배했다.

상주중앙초등학교 최진희 학년 부장은 "박열 의사를 단편적으로만 알았는데, 기념관에서 독립정신을 생생하게 느낄 수 있어 뜻깊었다"며 "학생들에게도 이 현장감을 전달하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

박열 의사 기념사업회 서원 이사장은 "경북 교직원들의 방문을 주선해 준 문경시에 감사드린다"며 "앞으로 학생들이 방문할 때는 눈높이에 맞춘 해설을 제공하겠다"고 말했다.

문경시는 이번 교직원 투어를 계기로 관외 학생 단체관광을 적극적으로 유치해 지역경제 활성화와 역사교육 효과를 동시에 거두겠다는 방침이다.





현장 체험을 통한 교육의 힘은 교과서 속 지식보다 오래 기억된다. 박열의사기념관을 찾은 교직원들의 발걸음은 단순한 답사에 그치지 않고, 학생들에게 나라 사랑 정신을 전하는 살아있는 수업으로 이어질 것이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

