타운홀 미팅 '관건선거' 지적에…대통령실 "야당의 폄훼는 국민통합 역행"

강유정 대변인 14일 브리핑



강유정 대통령실 대변인이 14일 용산 대통령실에서 지난 12일 강원도 춘천에서 진행된 강원 타운홀미팅 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강원 타운홀 미팅을 "관권선거"라고 비판한 국민의힘에 대해 대통령실은 "일부 야당의 폄훼는 국민통합에 역행한다"고 14일 반박했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑을 통해 "국민과 소통하며 민주주의를 실천하는 건 이재명 대통령의 오랜 정치철학이자 국민주권정부의 확고한 국정운영 원칙"이라면서 "국민 목소리를 우선하는 대통령의 당부를 관권선거로 호도하고 정쟁 소재로 삼으려는 일부 야당의 폄훼는 국민통합에 역행한단 사실을 주지하시길 바란다"고 지적했다.

이 대통령은 지난 12일 강원 춘천에서 주재한 타운홀 미팅에서 김진태 강원도지사의 발언을 제지했다. 당시 김 지사는 "말씀 좀 드리겠다"고 요청했는데, 이 대통령은 "도민과 대화하는 자리"라는 이유로 막아 세웠다. 이에 국민의힘은 13일 논평을 내고 "야당 지자체장들을 병풍 세우고 면박 주면서 발언 기회까지 차단해 관권선거 논란을 자초하고 있다"고 비판했다.

강 대변인은 "이날 행사에 배석했던 한 지방자치단체장이 발언권을 요청한 데 대해 이 대통령은 도민과 대통령이 대화하는 자리인 만큼 따로 대통령실에 문서를 보내달라 당부하고 주민들께 발언 기회를 돌렸다"면서 "도민들의 목소리를 직접 듣는다는 행사 취지에 걸맞게 어려운 걸음 해주신 도민들께 발언 기회를 드리는 게 당연한 조치"라고 설명했다.

또 강 대변인은 "이 대통령은 이미 지난 전국 17개 시도지사 간담회를 통해 지역 현안을 청취했고 각 부처 장관들에게 후속 조치 마련도 지시해놨다"면서 "도지사를 비롯한 지자체장들은 언제든 주민들의 의견을 청취할 수 있다"고 언급했다.





한편 강 대변인은 "강원 강릉에 모처럼 단비가 내렸다"며 "정부는 필요한 설비를 추가해 가용 수원을 넓히는 근본 대책과 함께 기후변화에 대응한 대비책 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.





