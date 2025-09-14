신에너지차 보급 열 올리던 中…'폐배터리 리스크' 관리 나섰다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지 매체 "폐기량 올해부터 32% 증가"

전기차, 하이브리드차 등 이른바 '신에너지차' 보급에 열을 올려온 중국에서 2030년 배터리 폐기량이 106만t에 이를 것이라는 예측이 나온 가운데, 중국 당국이 '폐배터리 리스크' 관리 대책을 발표하기로 했다는 보도가 나왔다.

연합뉴스는 14일 중국 경제매체 차이신을 인용해 왕판 중국자동차데이터유한회사 동력배터리실 주임이 한 말을 보도했다.

중국 BYD. (이 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 연합뉴스

이에 따르면, 지난 12일 중국자동차산업발전국제포럼에서 '신에너지차 폐동력배터리 종합 이용·관리 방안' 수정판이 올해 11월께 나올 예정이라는 내용이 공개됐다.

수정된 방안은 배터리 생산 코드와 정보 보고 제도 등을 도입했다. 여기에는 현재 제도상 관리 공백을 메꾸고, 각종 폐배터리 소유자가 규범에 따라 판매할 책임이 있다는 내용이 담겼다. 폐배터리의 불법 채널 유입을 차단하는 등의 내용이다.

같은 포럼에 나온 바이춘핑 중국자원순환그룹 배터리유한회사 총경리는 "올해 말 '폐차 회수 관리 방법 실시세칙'이 발표될 것"이라고 밝혔다. 차주가 신에너지차 폐차를 신고할 때 동력 전지도 함께 넘겨야 한다는 의무사항이 명시될 것이라고도 했다.

중국에서는 신에너지차가 폐차장에 인도될 때 기존 배터리 팩이 이미 제거된 상태일 때가 많다.

차이신은 "전기차에서 쓰다 버려진 배터리들이 '비공식 경로'를 통해 전기 자전거·오토바이에 장착되고 있다. '기준 초과' 배터리들이다"면서 안전 우려를 제기했다. 배터리 기업에서 생산됐으나 테스트에 불합격한 제품들도 전기 자전거·오토바이에 쓰인다. 배터리 화재와 사망 사고도 상당했다.

왕판 주임은 "올해 중국 배터리 폐기량이 37만7000t에 달할 것이며 2030년에는 106만t이 폐기될 것"이라고 예측했다. 이는 올해부터 2030년까지 폐기량 연간 증가율이 23%에 달한다.

중국 당국도 폐배터리 문제를 고심 중인 것으로 알려졌다. 중국 국무원 상무위원회는 올해 2월 '신에너지차 동력 배터리 회수·이용 체계 행동방안'을 심의·의결했다. '행동방안'은 디지털 기술을 활용해 배터리의 생산부터 폐기까지 전 과정을 모니터링하는 내용을 담았다. 배터리를 회수 이용할 수 있는 법치 수단을 마련해야 한다.





한편, 세계 최대 자동차 시장인 중국은 전 세계 전기차 판매의 절반 이상을 차지한다. 중국 정부가 올해 자동차 판매 목표를 작년보다 3% 높인 3230만대로 정했다. 이 가운데 신에너지차는 20% 늘어난 1550만대를 목표로 잡았다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

