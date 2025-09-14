"언제 묶일지 몰라" 강동·동작·성동에 쏠린 눈…서울 매매가 상승폭 확대[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 아파트 0.18% 상승하며 상승폭 키워

강동구 0.46%, 동작구 0.44%, 성동구 0.43%

전국 매매가 0.03%, 수도권 0.08% ↑

서울 매수 우위지수 60.5, 전주 대비 2.2p 올라

서울 아파트 매매가격 상승 폭이 3주 연속 확대되고 있다. 9월 2주 기준으로 0.18% 올라 33주 연속 상승세다. 토지거래허가구역 지정 가능성이 거론되고 있는 성동 ·마포구에서의 가격 상승 폭이 컸다.

14일 KB부동산의 9월 2주 주간KB아파트시장동향에 따르면 지난 8일 기준 서울 아파트 매매가격은 0.18% 올랐고 2주 전(0.14%)과 지난주(0.17%)보다 상승 폭이 높다. 전국 아파트 매매가격 변동률은 0.03%로 3주째 오름세를 기록했고, 상승률은 전주와 동일하다.

공급대책 발표 이후도 서울 아파트 상승세 지속

서울 아파트 매매가격 상승세는 정부의 공급 대책 발표 이후에도 꺾이지 않고 있다. 지역별로 강동구(0.46%), 동작구(0.44%), 성동구(0.43%), 마포구(0.34%), 송파구(0.33%) 등이 상승했다. 상승률 상위 지역의 경우 전주 대비 상승 폭이 커졌고 규제지역인 강남·서초·용산구 상승 폭은 소폭 둔화했다.

강동구는 둔촌·명일동 일대 재건축 추진 단지 위주로 가격이 올랐다. 동작구는 동작·사당동을 중 심으로 구축 아파트 중소형 면적 매매가격이 강세를 나타냈다. 성동구는 금호·행당동 일대 지하철 5호선 역세권 단지 위주로 가격이 상승했다.

서울 매수우위지수는 60.5로 지난주(58.3)보다 2.2p 오르면서 3주째 소폭 상승했다. 강북 14개구는 53.1, 강남 11개구는 67.2를 기록해 전주 대비 각각 2.7p, 1.8p 올랐다. 강남은 3주 연속 매수세가 살아나고 있다.

경기도 5주 연속 상승, 성남·광명 강세

경기 아파트 매매가격은 전주 대비 0.04% 상승해 5주째 상승 폭이 늘어났다. 지역별로는 성남시 분당구(0.39%), 광명시(0.33%), 안양시 동안구(0.25%), 성남시 수정구(0.24%) 등이 상승했다. 반면 안성시(-0.13%), 이천시(-0.12%), 평택시(-0.08%) 등은 하락했다.

성남 분당구는 대출 규제 이후 관망하는 분위기이나 1기 신도시 선도지구 단지를 중심으로 가격이 강세를 나타내며 구축 아파트도 상승세다. 광명시는 소형 아파트 위주로 거래가 꾸준한 가운데 철산·하안동 일대 주공아파트 재건축 정비사업 추진이 본격화하면서 가격이 오르는 추세다.

인천(0.00%)은 2주 연속 보합이다. 부평구(0.02%), 미추홀구(0.01%), 남동구(0.01%), 연수구(0.01%)는 상승하고, 동구(0.00%)는 보합, 계양구(-0.02%), 중구(-0.01%), 서구(-0.01%)는 하락했다.

수도권 매수우위지수(41.7)도 지역별로 온도차를 나타냈다. 경기(34.9)는 전주 대비 1.1p 올랐지만 인천(29.6)은 0.5p 떨어졌다. 수도권 내에서도 지역별로 매수세 유입이 소폭 오르내리며 국지적인 양상을 나타냈다.

인천을 제외한 5개 광역시(-0.03%) 매매가 변동률은 하락세다. 울산(0.03%)의 경우 27주 연속 상승했다. 광주(-0.03%), 부산(-0.04%), 대전(-0.04%), 대구(-0.06%)는 하락했다. 기타지방(-0.01%)도 9주 연속 하락을 이어갔다. 지역별로 전남(0.03%)은 상승했지만 전북(0.00%), 강원(0.00%)은 보합, 충북(-0.01%), 경남(-0.01%), 충남(-0.02%), 경북(-0.03%)은 하락했다.

전국 매수우위지수는 34.5로 전주(34.1) 대비 0.4p 상승했다. 6 ·27 대출규제 이후 관망세가 이어지는 가운데 국지적으로 매수세가 유입되면서 3주 연속 상승했다. 5개 광역시(22.1)에서는 울산(48.7)이 전주 대비 5.7p 올라 가장 높다. 대전(25.7), 대구(20.1), 부산(18.9), 광주(10.8) 모든 지역에서 기준점 100 아래를 크게 밑돌았다.

전셋값 상승 지속…5대 광역시도 2주 연속 올라

전국 아파트 전셋값은 27주 연속 상승했다. 9월2주 전국 전세가 변동률은 0.03%, 수도권은 0.05%를 기록했다. 서울(0.10%), 경기(0.04%), 인천(0.01%) 모두 상승했다. 5개 광역시(0.02%)와 기타지방(0.02%)은 2주 연속 상승했다.

서울 아파트 전셋값은 31주 연속 상승했고 지역별로 광진구(0.34%), 송파구(0.29%), 강동구(0.20%), 용산구(0.20%), 강남구(0.17%) 등이 상승하고, 중구(0.00%), 강북구(0.00%)는 보합, 서초구(-0.01%)는 하락했다. 광진구는 광장·구의동 일대 한강변 선호단지를 중심으로 전셋값이 오르는 추세다.

경기 아파트 전세가격은 전주 대비 0.04% 상승해 33주째 오름세다. 용인시 처인구(0.34%), 광명시(0.28%), 하남시(0.26%), 광주시(0.20%) 등이 상승했고, 평택시(-0.06%), 고양시 일산서구(-0.06%), 안성시(-0.06%) 등은 하락했다. 인천(0.01%)은 4주 연속 상승한 가운데 지난주보다 상승 폭은 소폭 줄었다





5대 광역시 전셋값은 울산(0.04%), 부산(0.03%), 광주(0.02%), 대구(0.01%)는 상승하고, 대전(-0.01%)은 하락했다. 기타 지방에서는 경남(0.03%), 충북(0.02%), 전북(0.02%), 충남(0.01%), 전남(0.01%)은 상승하고, 경북(0.00%)은 보합, 강원(-0.01%)은 하락했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

