세계공연예술이 부산에 모인다… 부산국제공연예술마켓 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.14 12:22

24∼28일 100여편 작품, 300여명 공연산업관계자, 600여명 예술인 모여

24일 오후 7시 30분, 문화회관 대극장서 개막식·갈라공연으로 첫무대 펼쳐

부산시가 주최하고 부산문화재단이 주관하는 2025 부산국제공연예술마켓(BPAM) 행사가 일주일 앞으로 다가왔다.


올해 3회째를 맞은 비팜은 오는 24일부터 28일까지 5일간 부산문화회관과 부산유라시아플랫폼을 중심으로 부산시민회관, 해운대문화회관, 경성대학교, 해운대해수욕장, KT＆G 상상마당 등 일원에서 15개국 100여개의 공연을 600여명의 예술인과 함께 선보이게 된다.


비팜은 '공연예술의 새로운 물결(A New Wave of Performing Arts)'이라는 슬로건 아래, 국내외 예술단체에 해외진출의 기회를 제공하고, 국내외 공연예술관계자에게는 인적교류의 발판을 제공함과 동시에 시민과 함께 즐기는 데 의의를 두는 축제형 공연예술마켓으로 도약하고 있다.

2025 부산국제공연예술마켓(BPAM) 포스터.
▲공연: 균형 있는 장르 안배, 부산작품 발굴에 중점을 둔 100여편의 라인업


비팜 공식 프로그램은 크게 '공연'과 '네트워킹' 프로그램으로 나뉜다. '공연' 중 오피셜은 비팜의 예술감독단이 엄선한 공연프로그램으로는 전막 초청작 비팜 초이스(4편)와 비팜 쇼케이스(22편) 등 총 26편으로 구성됐다.


전도유망한 부산의 신작을 발견하는 무대인 비팜 프로젝트(4편), 부산을 대표하는 레파토리 공연, 비팜 픽(10편), 해운대 해변에서 펼쳐지는 부산거리예술축제에 참가하는 비팜 스트리트(32편), 비팜 기간 중 비팜과 연계해 핫팟, 부산청년프린지연합, 부산콘서트홀 등의 공연작품을 소개하는 비팜 링크(21편)를 포함해서 100편 내외의 작품이 부산 곳곳에서 다양하게 진행된다.


올해 공식 초청작 26편의 특징은 오피셜 작품 중 한 개 이상 부산작품을 선정했다는 것이다. 더불어, 지역 기반 경쟁력 있는 공연 콘텐츠를 발굴하기 위해 '지역 창·제작 프로젝트'를 신설했다.


창작(공모)시연·검증(쇼케이스·심사)은 실연(전막)-확장(CHOICE 초청) 단계별 지원을 통해, 지역 작품이 지속적으로 성장할 수 있는 구조를 구축한다.


개막공연은 24일 오후 7시 30분, 부산문화회관 대극장에서 비팜에서 다루게 될 장르를 종합하는 의미로 연극, 무용, 음악, 다원 장르의 갈라형 공연을 준비하고 있다. 비팜의 슬로건처럼, 바다를 '경계'가 아닌 '연결'의 상징으로 표현한다.


참여단체는 '류장현과 친구들(음악)', '극단 배우, 관객 그리고 공간(연극)','옹알스(다원)', '김인수와 국악재즈소사이어티(음악)','엄빌리컬 브라더스(다원)'. '더파크댄스와 부산대학교 무용학과(무용)'이 호흡을 맞춰 축제의 서막을 연다.


▲네트워킹: 실질적인 유통의 교두보, 명망 있는 국내외 공연예술관계자를 만나는 시간


작품의 유통과 판매에 주력하기 위한 '네트워킹' 프로그램에서는 공연예술단체(기관)의 콘텐츠 홍보, 정보교류와 협력의 기회를 제공하는 비팜 부스, 공연예술의 전망과 작품 유통에 관한 주제 발표가 진행되는 비팜 넥스트 토크, 공연단체와 델리게이트 간의 작품 유통을 위한 1:1 비즈니스 미팅이 이뤄지는 비팜 저스트텐미닛 등이 있다.


특히, 비팜 넥스트 토크(9월 25~28일 오전 10시∼12시)는 명망 있는 국내외 공연예술 전문가들이 모여 다양한 전략과 사례를 공유한다.


부산유라시아플랫폼에서 나흘간 4개 세션으로 나눠 진행되는데, 주요 주제는 다음과 같다.


글로벌마켓로컬에서 글로벌로: 지속가능한 공연예술 마켓 전략, 민간극장: 변화하는 민간극장: 글로벌 유통 사례·전략, 지역축제: 도시와 함께 성장하는 축제: 지역 문화 생태계를 중심으로, 아시아 공연예술 협업(새로운 가능성과 미래 전략)으로 진행된다. 세계 공연시장에 관심 있는 공연예술관계자라면 누구든 참석 가능하다.


올해 부스(9월 24일 오후 1시∼5시)는 비팜의 공식프로그램 중 첫 번째 프로그램으로 아스티호텔 볼룸홀에서 피칭과 함께 진행된다.


저스트텐미닛(9월 25∼28일 오전 9시 30분∼12시)에서는 전국·해외 공연단체들이 평소에 만나기 힘든 국내·국외 델리게이트와 10분 동안 1:1 비즈니스 미팅을 통해 작품 홍보의 기회를 가진다. 작년에 미팅을 통해 유통된 단체들이 많은 만큼 올해도 기대가 높다.


▲해외초청: 33개국 100여명. 작년보다 보다 많은 축제 관계자 참석 예정


올해는 미국·유럽·남미·아시아의 공연예술 관계자 중 축제관계자가 눈에 띄게 부산을 많이 찾는다. 미국 공연예술협회(APAP) 대표 리사 리차드 토니, 영국 에든버러 프린지 페스티벌 대표 토니 랭케스터, 홍콩 공연예술엑스포(HKPAX) 공동 디렉터 앤 찬, 프랑스 아비뇽 오프 페스티벌, 아프리카공연예술마켓(MASA), 아르헨티나 팔라시오리베르타드, 체코 타넥프라하 등 주요 기관과 재단이 사전 미팅과 수요 조사를 통해 기존 네트워크를 넘어선 전략적 파트너십을 강화한다.


▲시민참여: 시민 관람 가능 공연 확대, 시민 친화형 마켓 운영


기존 유통 중심 쇼케이스를 넘어 시민 관람 기회를 확대한다. 공연예술 관계자뿐 아니라 일반 시민이 관람 가능한 공연을 확대해 대중성을 확보한다. 이에, 비즈니스 기능과 시민 친화성을 동시에 갖춘 축제형 마켓으로 연착륙한다. 공연 라인업은 누리집에서 확인 가능하며, 티켓은 홈페이지를 통한 판매 중이다.


▲공연예술생태계: 부산문화재단 내 사업 연계로 공연예술 선순환 생태계 확립


유통 성과를 낸 예술단체는 부산문화재단 '공연예술분야-유통지원' 사업과 연계해 지원받을 수 있다, 더불어, 재단 사업과 델리게이트 관심 분야를 연결해 지속 가능한 교류 구조를 마련하고자 한다. 또 내년에는 아카데미 프로그램을 통해 창작 준비 단계부터 해외진출까지 전 과정을 지원하고, 지역 예술인이 세계 무대에 도전할 수 있는 준비-창작-실연-해외진출 선순환 생태계를 확립할 예정이다.


부산문화재단 오재환 대표이사는 "올해 비팜의 성공 개최를 통해 부산 공연예술 생태계가 한층 성장하고, 지역 창작부터 유통, 해외 진출까지 이어지는 선순환 구조가 자리 잡기를 기대한다. 델리게이트와 아티스트, 시민 관객 모두가 함께 참여하며, 부산문화재단이 지역과 국제 공연예술을 연결하는 핵심 플랫폼으로서 그 역할과 가치를 입증할 수 있는 계기가 될 것이다"라며 "3년의 성과를 기반으로 향후 전략계획을 수립 중에 있으며 이를 통해 비팜의 향후 지속 가능한 공연예술 생태계 조성과 발전 방향을 발표할 계획이다"라고 말했다.

세계공연예술이 부산에 모인다… 부산국제공연예술마켓 개최 2025 부산국제공연예술마켓(BPAM) 개막공연.



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
