KB국민은행, 리더스 포럼 개최…이환주 "기업 어려움 함께 고민"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이환주 KB국민은행장이 기업의 어려움을 함께 고민하고 성장해 나가는 길을 모색하겠다고 밝혔다.

지난 11일 서울 광진구 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 '2025 K-Business 리더스 포럼'에서 양종희 KB금융그룹회장이 발표하고 있다. KB국민은행 제공

AD

14일 KB국민은행에 따르면 이 행장은 지난 11일 서울 광진구 그랜드 워커힐 호텔에서 중소·중견기업 최고경영자(CEO)를 초청해 '2025 K-Business 리더십 포럼'을 열고 이같이 말했다.

'Co-Evolution :AI와 함께 진화하는 기업전략'이라는 주제로 열린 이날 포럼에는 KB국민은행을 거래하는 우수 중소·중견기업 CEO와 양종희 KB금융그룹 회장을 포함한 경영진 등 340여명이 한 자리에 모였다.

개막식 기조강연에는 카이스트 교수이자 뇌과학자인 김대식 교수가 'AGI 시장지배력의 시대 : 미래 지도를 다시 그리는 지능, 기업의 생존과 번영을 위한 통찰'이라는 주제로 진행했다.

이어 CEO가 원하는 주제의 세션을 직접 선택해 수강하는 선택형 프로그램인 'KB 리더스 클래스'를 운영해 참석자 간 소통과 협력을 도모하는 자리를 마련했다. 'KB 리더스 클래스'는 세계경제·인문학·물리학·건강 등 4가지 세션으로 구성했다. 세계경제 세션은 김지윤 정치학 박사, 인문학 세션은 정우철 도슨트, 물리학 세션은 김범준 성균관대 교수, 건강 세션은 명승권 의학 박사가 진행을 맡았다.

이환주 KB국민은행장은 "이번 포럼은 다가올 경영환경의 변화를 함께 고민하고 새로운 성장의 길을 모색하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 기업들의 든든한 금융 파트너로서 경영의 어려움을 함께 고민하고 성장해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편 KB국민은행은 오는 11월 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위해 대전에서 'KB굿잡 대전 일자리 페스티벌'을 개최할 예정이다.

지난 11일 서울 광진구 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 ‘2025 K-Business 리더스 포럼’에서 이환주 KB국민은행장이 발표하고 있다. KB국민은행 제공





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>