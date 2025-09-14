서울 중구, 전통시장 라이브커머스 특별 방송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 중구(구청장 김길성)가 전통시장 상인들의 온라인 판로 개척과 매출 증대를 돕기 위해 오는 18일과 23일 라이브커머스 방송을 추진한다.

남대문시장, 방산시장, 약수시장 골목형상점가 등 관내 전통시장 및 골목형상점가 점포 8개소가 참여한다. 참여 점포는 액세서리, 김치찌개, 인조나무, 스카프, 아동복, 에코백, 티셔츠, 수영모, 꽃게살장, 갈치속젓 등 각 시장을 대표하는 상품을 선보일 예정이다.

방송은 오전 11시 30분부터 오후 6시 30분까지 네이버 쇼핑라이브 채널을 통해 송출된다. 라이브 방송 참여 점포는 주민들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 한정 특가 판매와 함께 '구매 인증 이벤트'를 연다. 방송 중 상품을 구매한 소비자 중 추첨을 통해 1만 원 상당의 세탁세제를 증정하는 등 다양한 참여 혜택이 마련된다.

이번 방송은 단순한 판로 지원을 넘어, 교육부터 현장 운영, 사후 피드백까지 단계별 지원이 함께 이뤄진다. 중구는 지난 6~7월 라이브커머스 교육을 실시해 상인들의 온라인 판매 역량 강화를 도왔다. 삼익패션타운의 한 점포는 교육 기간 중 라이브커머스를 직접 진행해 실제 판매 수익을 거두기도 했다.

구는 이번 방송이 추석을 앞두고 주민들에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에, 전통시장 상권 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 한편, 추석을 앞두고 다음 달 13일까지 남대문시장 온라인 특별할인판매를 지원한다.





이번 할인전에는 남대문시장 내 15개 점포가 참여하며, 배달의 민족에서 행사 참여 점포 음식을 1만원 이상 주문 시 3000원, 1만7000원 이상 주문 시 5000원 할인쿠폰을 지급하는 방식으로 진행된다. 다만, 예산이 소진되면 혜택이 조기 종료될 수 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

