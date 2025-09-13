부산대학교, 수시모집 경쟁률 10.08대 1

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산대학교(총장 최재원)는 12일 2026학년도 수시모집 원서접수를 마감했다.

올해 모집인원 3455명에 총 3만 4820명이 지원해 평균 경쟁률 10.08대 1을 기록했다. 지난해 경쟁률(10.32대 1)보다는 소폭 하락했다.

전형별로는 ▲학생부교과 1049명 모집에 1만574명 지원(10.08대 1) ▲학생부교과(지역인재) 495명 모집에 5248명 지원(10.6대 1) ▲학생부종합 671명 모집에 6346명 지원(9.46대 1) ▲학생부종합(지역인재) 173명 모집에 1475명 지원(8.53대 1) ▲논술 341명 모집에 5131명 지원(15.05대 1) ▲논술(지역인재) 32명 모집에 1382명 지원(43.19대 1) ▲실기/실적 189명 모집에 1161명 지원(6.14대 1) 등으로 나타났다.

계열별 최고 경쟁률은 인문·사회계열의 경우 ▲학생부교과 행정학과(29.4대 1) ▲학생부종합 행정학과(20대 1) ▲논술 경영학과(32.9대 1) 등이었으며, 자연계열에서는 ▲학생부교과(지역인재) 통계학과(27.67대 1) ▲학생부종합 화공생명공학과(19대 1) ▲논술(지역인재) 약학부(52.25대 1) 등이 가장 높은 경쟁률을 보였다.

실기고사는 모집단위별로 일정이 상이해 수험생은 반드시 본인이 지원한 학과 일정을 확인해야 한다. 논술·면접고사 또한 계열별 안내에 따라 지정된 장소와 시간에 맞춰 신분증, 수험표 등 필수 지참물을 준비해야 한다.

부산대 수시모집 최초 합격자는 오는 12월 12일(금) 입학 홈페이지를 통해 발표한다. 단 예술대학 음악학과·한국음악학과·무용학과와 체육교육과(체육특기자전형)의 합격자는 11월 18일에 먼저 발표된다.





AD

전형별 모집단위 경쟁률은 부산대학교 입학홈페이지에서 확인할 수 있다.

부산대학교 대학별고사(실기, 논술, 면접) 일정.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>