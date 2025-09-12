"현역 아티스트가 장관을?" 빌보드도 주목한 박진영

"비·원더걸스 만든 JYP 설립해"
빌보드, 박진영 데뷔 후 행보 주목
미국 빌보드가 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 내정된 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서를 집중 조명했다. 대중문화교류위원회는 한국 문화의 글로벌 확산에 필요한 민관협업 체계 마련을 위해 신설된 위원회다.
빌보드는 지난 10일(현지시간) 공식 홈페이지 및 사회관계망서비스(SNS)를 통해 박 대표 프로듀서의 공동위원장 내정 소식을 보도했다. 매체는 "현역으로 활동 중인 아티스트가 장관급 직책에 지명된 건 전례 없는 일"이라고 평가했다. 또 박 대표 프로듀서가 1994년 데뷔 이후 지금까지 대중에 사랑받고 있으며, 1996년 JYP를 설립해 수많은 한류 스타를 배출했다고도 강조했다.
빌보드는 2009년 JYP 소속 걸그룹 원더걸스가 '노바디'를 통해 빌보드 메인 차트인 핫 100에 진입한 일도 소개했다. 노바디는 빌보드 핫100에 처음으로 이름을 올린 최초의 한국 노래로 알려졌다. 이와 관련 매체는 "1994년 솔로 가수로 데뷔한 박진영은 지금도 대중에 큰 사랑을 받고 있다"며 "작년에는 데뷔 30주년 기념 콘서트를 서울에 열었다"고 설명했다.
그러면서 "비, 원더걸스, 2PM, 트와이스, 데이식스, 스트레이키즈 등 수많은 아티스트를 배출하며 한국을 대표하는 최고의 엔터테인먼트사 중 하나로 성장시켰다. 데뷔 10주년을 맞이한 트와이스는 올해 월드투어를 진행 중이며, 주력 아티스트의 연이은 성공으로 기업 전망도 탄탄해 보인다"고 전했다.
한편 박 대표 프로듀서는 지난 9일 공동위원장 내정 직후 개인 SNS에 "현장에서 일하며 제도적 지원이 있었으면 좋겠다고 생각했던 부분들을 정리해 실효적인 지원이 갈 수 있도록 할 것"이라며 "후배 아티스트들에게 더 좋은 기회가 갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 이어 "정부 일을 맡는다는 게 엔터테인먼트 업계 종사자로서는 부담스럽고 걱정스럽다"면서도 "지금 K팝은 너무나도 특별한 기회를 맞이했고, 이 기회를 꼭 살려야만 한다는 생각에 결심한 것"이라고 덧붙였다.
