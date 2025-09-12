日 증시 연일 최고치 경신…장중 최고치도 갈아치워

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)가 12일 사흘 연속 최고치로 마감했다.

이날 닛케이지수는 전일 종가 대비 0.89% 오른 4만4768로 장을 마치며 종가 기준 역대 최고치를 기록했다. 사흘 연속 종가 기준 역대 최고치를 경신했다.

장 중 한때는 4만4888까지 올라 장중 기준 역대 최고치 기록도 갈아치웠다. 11일(현지시간) 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 사상 최고치를 기록한 데 따른 미국발 훈풍이 상승 요인으로 꼽힌다.





시장에서는 미국 연방준비제도(Fed)의 다음 주 금리 인하 결정 전망이 강해지면서 일본 경제에도 호재로 작용할 것이란 기대가 투자자들의 매수세를 자극했다는 분석이 나온다. 여기에 이시바 시게루 내각을 이어 새로 들어설 정부가 재정 확대 정책을 펼칠 수 있다는 기대감도 투자 심리를 자극했다.





이승형 기자

